原來視咁的｜《正義女神》啟動電視廣告新篇章

《正義女神》上周五播映大結局，此劇自播出以來，風頭一時無兩。首先連續3周成為收視冠軍，收視亦連升4星期。在現今流量等同收入的年代，TVB自然曉得把握機會，不會放過這個大好機會，乘時推出《正義女神番外篇》，將高收視及流量轉化成「紅利」，成功再下一城。

今次每集3分鐘的番外篇共有3篇，內容又豈止廣告那麼簡單。以故事貫穿整個行銷，用回劇中原班人馬增加代入感，不會有硬銷的感覺。其中一段短篇講述言官佘詩曼，要處理一宗涉及財務糾紛案件，到滙豐中環總行找資料，遇到一人分飾兩角，分別是劇中周嘉洛前度Theo及番外篇的滙豐理財經理。最抵死的不是冤家不聚頭的陳煒，她以《正義女神》中的高淑樺身份出現，跟阿佘一個眼神交換盡是戲，就瞭解到何謂高手過招。

而今次滙豐包攬的播映時段，可以用「豪氣十足」來形容，打從4月23日起每晚包起翡翠台一節共3分鐘廣告時段獨家播出廣告。於大結局當晚，直接包起兩個3分鐘廣告時段，藉情節推到高潮的收視高峰，將廣告訊息毫無保留地傳遞給觀眾。這類故事式的微電影式廣告，不禁令人記起鐵達時手錶廣告，當年廣告商包下黃金時段聯播，經典處在於周潤發、吳倩蓮、梅艷芳演繹出一段段盪氣迴腸的愛情故事，口號「不在乎天長地久 只在乎曾經擁有」傳誦至今，成就港人一段集體回憶。講返今TVB跟滙豐的合作，並非第一次，早在《新聞女王2》之時，滙豐不單購買廣告時段，同時破天荒借出中環總部辦公室作拍攝場地。滙豐的信心及投入，建基於TVB是收視保證及提供高質素劇集。今次「食過返尋味」，自然玩得更癲更陣仗。