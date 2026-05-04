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娛樂
出版：2026-May-04 13:08
更新：2026-May-04 13:08

25+英皇群星演唱會｜張敬軒急性內耳迷路炎取消第二埸演出

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張敬軒原定演出兩埸英皇演唱會，因患急性內耳迷路炎要取消第二埸演出。（娛樂組攝）

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《25+英皇群星演唱會2026》今晚舉行第二演出，歌手陣容相若，但不會見到陳偉霆、VIVA，而謝霆鋒將會出埸表演，第二度重返啟德演唱。至於極力爭取可以在英皇演出的張敬軒，完成首埸演出後，卻因急性內耳迷路炎，需要取消第二埸演出。至於有關空檔會如何處理便有待揭盅。

張敬軒在首埸率領一眾dancers跳唱《Deadline》，其排場亦是芸芸同門中最勁，與大陸爆紅的陳偉霆不相伯仲，不但有機關，更有大樂隊伴奏，當唱出《酷愛》時更有煙火效果。他同時唱出《騷靈情歌》、《青春告別式》、《只是太愛你》，並率領全場大合唱《櫻花樹下》，並兩度單膝在舞台跪下，狀態大勇。

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英皇聲明如下：

就原定今天（5月4日）假啟德主場館舉行之「25+英皇群星演唱會」，謹此向各位樂迷作出鄭重通知，由於張敬軒先生昨晚（5月3日）表演完畢後突感身體嚴重不適，送往急診後確診為急性內耳迷路炎，目前正在接受妥善治療。經醫生詳細診斷後，懇切囑咐其必須即時休養並繼續接受治療，為保護藝人健康並確保為所有觀眾提供優質表演，經商議後故決定取消今晚張敬軒先生的演出環節。

主辦單位對此深表遺憾，並向所有殷切期盼張敬軒先生演出之樂迷致上最誠懇的歉意。

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是晚「25+英皇群星演唱會」將如期舉行，再次衷心感謝各位樂迷一直以來的支持與體諒，並將竭力圓滿是晚演出。

英皇娛樂集團 謹啟

2026年5月4日

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