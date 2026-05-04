25+英皇群星演唱會｜張敬軒急性內耳迷路炎取消第二埸演出

《25+英皇群星演唱會2026》今晚舉行第二演出，歌手陣容相若，但不會見到陳偉霆、VIVA，而謝霆鋒將會出埸表演，第二度重返啟德演唱。至於極力爭取可以在英皇演出的張敬軒，完成首埸演出後，卻因急性內耳迷路炎，需要取消第二埸演出。至於有關空檔會如何處理便有待揭盅。

張敬軒在首埸率領一眾dancers跳唱《Deadline》，其排場亦是芸芸同門中最勁，與大陸爆紅的陳偉霆不相伯仲，不但有機關，更有大樂隊伴奏，當唱出《酷愛》時更有煙火效果。他同時唱出《騷靈情歌》、《青春告別式》、《只是太愛你》，並率領全場大合唱《櫻花樹下》，並兩度單膝在舞台跪下，狀態大勇。