CHILL CLUB頒獎禮2026｜炎明熹首與姜濤合唱笑談安全距離 慣性崩緊要學習對方心態

Gigi受訪時形容感覺如發夢，亦是今年首度站於大舞台表演，並順道宣傳將於本周五(8日)推出新歌。談到姜濤合唱新歌《Colors in the Air》，唱至尾聲時，姜濤將臉靠近，Gigi表現相當驚喜，她聞言笑道：「係咪我太犀利？其實真係有少少怕醜，其實有彩排過3個鐘左右，先試聲然後踩台，有傾過要點做，呢個(動作)都係彩排一部分，但彩排時戴鴨嘴帽，大家頂帽撞親，當時冇咁近，因為有戴帽，有安全距離。」問到昨日表演是否安全距離，她重申，「都係安全，不過彩排有帽，都係遠少少，今日(3日)就……(真實反應？)都係。」問到可有心跳加速，她表示由於久未有在頒獎禮舞台表演，在出台前心情緊張，「我喺後台已經(作深呼吸動作)，就同姜生傾咗幾句，佢安慰我，叫我放鬆啲，OK嘅。」姜濤受訪亦表示，彩排時已夾好動作，只因當時戴帽，表演時距離較近，「大家鍾意就得。」

姜濤願為合唱歌開綠燈？

談到與姜濤合作的感受，Gigi自言與姜濤見過三次面，首先是與監製開會，接著是彩排，然後是昨日表演，已發現有很多值得學習的地方，「佢對一件作品嘅用心，有時feel到佢好Chill，令到成個氛圍輕鬆咗，跟我有強烈對比，我自己係好崩緊，心態有較大嘅相差，所以更需要學習。」問到可想明年獲獎，她自言性格內向，對獎項沒有特定目標，反而希望透過頒獎禮多認識圈中朋友，跟不同歌手合作。問到可想跟姜濤推出合唱歌時，她表示歡迎，「其實佢都有問過我，會否出跳唱歌，我都話希望挑戰吓。(會否先考慮合唱慢歌？)要收到demo再合feel吓。」Gigi表示希望先多認識不同歌手，才洽談合作，她笑言昨日有跟陳健安3秒眼神交流。。姜濤對於「炎姜」合唱，亦抱開放態度「有機會也可以，(是否要等明年？)好似係，我話自己個人啫，如果合唱……(AK：可以用筆名)係呀，可以係任何人。」最後，Gigi談到再以齊蔭髮型示人，她自爆是假髮並駁長了頭髮，純粹是配合表演服飾。