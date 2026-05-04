謝安琪特准愛子「走堂」睇張繼聰開騷 19歲張瞻被讚愈大愈型

謝安琪與張繼聰的19歲大仔張瞻，早前趁復活節假期從澳洲返港，除了出席愛犬「晶晶」的告別式，更獲媽媽暗中安排「走堂」一天，留在香港欣賞爸爸的演唱會，一家團聚場面溫馨。



澳洲回港送別愛犬

謝安琪在社交網分享近況，透露愛犬「晶晶」離世令全家感到不捨，張繼聰更自責陪伴愛犬的時間太少，她表示：「晶晶走嘅時候，張先生好傷心咁講，望住晶晶有一種心痛，覺得自己未陪夠佢，覺得自己放喺工作嘅時間好多，陪佢玩嘅時間好少，我自己亦都有咁樣嘅傷感。」至於，專程回港的張瞻，送別愛犬後坦言感謝父母讓他回來，令心中的傷感能夠有「Closure」。完成儀式後，適逢張繼聰開騷，張瞻原定要在開騷當日返回墨爾本上課，但謝安琪見兒子極渴望留下欣賞爸爸苦練多時的舞蹈環節，便私下批准他「走一堂咁多」，並低調安排他坐在第一行，令台上的張繼聰大感驚喜。