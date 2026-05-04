蔡一鳳喪夫後遭職場欺凌 霸氣反擊：善良要有邊界

名媛蔡一鳳的丈夫盛品儒去年8月因肝癌猝逝後，遺下一對龍鳳胎，蔡一鳳獨力支撐生活與事業，早前在喪夫之痛未平時，家中外傭更接連出現狀況，有人突然離職，甚至有人故意到她子女的學校作出挑釁，蔡一鳳形容是「雪上加霜」和「身心俱疲」。近日，蔡一鳳卻遭受職場困擾，令她身心被掏空，難掩憔悴的臉容。

憔悴不少 蔡一鳳在社交網貼出一張大頭自拍照，見她毫無笑容，沒精打采，明顯憔悴了不少，她發文提及創立的慈善會群組內，一位副主席於晚上才通知，要求她翌日交出表格，可是她的回覆卻被對方指責「發脾氣」、「不配合」，蔡一鳳沒有再糾纏，直接發文反擊，並直言：「善良要有邊界。」