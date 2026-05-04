蔡一鳳喪夫後遭職場欺凌 霸氣反擊：善良要有邊界

名媛蔡一鳳的丈夫盛品儒去年8月因肝癌猝逝後，遺下一對龍鳳胎，蔡一鳳獨力支撐生活與事業，早前在喪夫之痛未平時，家中外傭更接連出現狀況，有人突然離職，甚至有人故意到她子女的學校作出挑釁，蔡一鳳形容是「雪上加霜」和「身心俱疲」。近日，蔡一鳳卻遭受職場困擾，令她身心被掏空，難掩憔悴的臉容。
憔悴不少
蔡一鳳在社交網貼出一張大頭自拍照，見她毫無笑容，沒精打采，明顯憔悴了不少，她發文提及創立的慈善會群組內，一位副主席於晚上才通知，要求她翌日交出表格，可是她的回覆卻被對方指責「發脾氣」、「不配合」，蔡一鳳沒有再糾纏，直接發文反擊，並直言：「善良要有邊界。」
重整架構
蔡一鳳在文中寫道：「職場生存法則 遇到低層次人挑釁，我的選擇？截圖里，是我昨晚的真實經歷。創立的慈善會群裏，一位副主席晚上7:25才通知，要求我的團隊明天6點前交表。我回了一句，對方說我發脾氣、不配合⋯我沒有過多糾纏。因為我的時間，只配給值得的人。這件事讓我明白：慈善會也需要升級架構、篩選義工層次。善良要有邊界，包容不能無底線。新一屆，新班子，讓懂規矩、有格局的人上位。那些德不配位的，自然退出舞台。」帖文一出，網民都留言為蔡一鳳打氣，並鼓勵她一定要振作堅強。