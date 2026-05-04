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娛樂
出版：2026-May-04 15:45
更新：2026-May-04 15:45

CHILL CLUB頒獎禮2026｜MIRROR現場聽古天樂跳唱係福份 姜濤為與炎明熹合唱歌開綠燈？

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CHILL CLUB頒獎禮2026｜MIRROR與廿四味合唱：感受Respect嘅溫暖 Lokman：現場聽古天樂跳場係福份

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《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》昨日(3日)舉行，MIRROR奪年度組合金獎，姜濤和盧瀚霆(Anson Lo)分奪年度男歌手金獎和銀獎，Anson Lo就奪得現場投票的年度歌曲和歌手大獎。MIRROR首度公開跳唱新團歌《ATTENTION》，並與廿四味首度同台，兩隊男子組合聯乘合唱《Respect 就 OK》掀高潮。MIRROR完騷受訪，談到初與廿四味合作，隊長楊樂文(Lokman)就表示，「我哋以可寄意Respect 就 OK，總之所有嘢一句字，就係respect。」他續指，「彩排時佢哋好nice，佢見到我哋好開心，嘩好多人，逐個同我哋握手，感受到respect嘅溫暖，respect嘅重要。」至於現場看古天樂驚喜跳唱，Lokman直言，「係所有入場人士嘅福份，多多錢都無乜呢個機會，明星特有待遇，又唔使錢。」談到與古生合作，他就表示歡迎，但要睇緣份。

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與許志安合作 彩排傾偈好心

談到首次獲對男歌手金獎，姜濤自言感滿意，問到可會請兄弟食飯時，眾人就起哄指寧願「直接過數」，姜濤就決絕Say No。Anson Lo感謝神徒支持，「攞獎當然開心，但唔會有乜大改變，聽日之後就打回原形，照出歌。」AK與許志安合唱《翻騰》後，再聯同Alton王智德和IdG Bubbles及偶像女生跳唱《Rebound》，他表示由前輩選曲，能同台表演好榮幸，今次亦加入了MJ舞步的元素。Alton補充，「我哋rehersal咗3日，彩排都好開心，我哋會傾好多偈，未必關今次合作事，講吓興趣，學吓日文，似識咗個朋友，以往同前輩合作，多多少少都有啲壓力，我覺得佢好nice，令我哋都好快放鬆到。」談到首唱新團歌，被封popping擔當的Jer就多謝大家厚愛支持，談到翻唱陳潔靈的《白金升降機》，他表示選曲和出場安排，均由大會決定，至於有fans擔心他上台跣腳，他笑言：「大步攬過咗囉。」

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陳卓賢爭取個唱加場

姜濤首度與炎明熹合作，兩人頭貼頭合唱作熱話，他表示，彩排時已夾好動作，只因當時戴帽，表演時距離較近，「大家鍾意就得。」談到推出合唱歌，姜濤答道，「有機會也可以，(是否要等明年？)好似係，我話自己個人啫，如果合唱……(AK：可以用筆名)係呀，可以係任何人。」在27歲生日宣布今年暫停出歌，他受訪時解釋，「其實唔係放假，(Lokman：Home office，眾鏡仔笑言：work from home)，咁又唔係！只係歌曲製作方面暫停一年。」他強調事前已跟公司溝通，並獲支持。對於引來極大迴響，他強調想說的都已清楚表達，大家可以網上重溫。陳卓賢(Ian)將於7月舉行個唱，門票火速售罄，fans跪求加場，Ian表示要配合場地和各界檔期，「多謝支持，希望多啲場次，俾到多啲唔同觀眾入場睇，加場方面，極力爭取中，希望大家靜候佳音。」

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Lokman《IT狗2.0》做掌門好爽

現正熱播的《IT狗2.0》，在網上引起頗大迴響，Lokman演的星之子Tony造型爆笑，又自稱唔做教主做掌門，他直言，「我冇諗過，因為嗰時有少少懷疑，去到咁遠得唔得，件事煲到咁大得唔得，惟有相信導演同編劇，原來做掌門相當爽，人生都冇做過掌門，熱過戲劇就係可以過人生冇得過嘅事情。」問到首次與大台出身的炎明熹同場，他大選對方唱歌動聽，「聽出耳油呀！」談到他戴的假髮，他形容，「我都好欣賞，簡直係畫龍點睛，妙筆生輝，當一樣嘢去到極致就無得唔接受。我都有質疑，但大家無出聲就嘗試接受，點知又OK！」問到12子可有考慮齊齊戴假髮出show，AK率先表態，「關我哋咩事？」他亦有份客串演自己，「我好欣賞導演嘅幽默感，所以自己都睇得好開心，Stanley與AK亦有對手戲，他坦言見證當日拍攝，「食花生食得好開心。」Frankie演的Never身穿的「返工」tee亦很受歡迎，他自言都想要，但服裝已歸還。

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