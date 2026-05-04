姜濤生日名廚Jacky Yu狠批姜糖阻塞銅鑼灣 發文怒轟：集體撞邪！

阻礙真正道路使用者

Jacky Yu在帖文中怒斥：「CXS！你班友真係有病！集體撞邪！香港人啲品味去咗邊度？！條路唔係你屋企呀！考慮下其他道路使用者好唔好？！」他解釋，當日途經崇光百貨對開馬路口，大批粉絲聚集叫囂舉牌，完全阻塞行人路，令他感到憤怒又無奈。



他又補充指慶祝本身絕無問題，但不能在人多車多的公眾地方，不理其他道路使用者的安全與權益，更斥有粉絲留言叫他「你可以唔去，但唔可以阻止我慶祝」。他強調：「如果嗰度係你屋企，私人地方，你做乜嘢都無人理你。嗰度係銅鑼灣，銅鑼灣呀，係屬於香港架！全香港人同全世界嘅人都可以去……好多人有時都會投訴某部份遊客一啲唔文明、破壞秩序、影響市容同乞人憎嘅行為，大家自己問心喇！喺公眾地方甘樣做啱唔啱先，係咪會令真正嘅道路使用者覺得討厭先！」他直言甚少公開表達負面情緒，但今次經歷實在令他要發聲。對於Jacky Yu的言論，網民反應兩極，亦有人指他借姜濤的名聲刷流量。