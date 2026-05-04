郭富城做草蜢尾場嘉賓嗌企硬 蘇志成功申請樂悠咭

草蜢在紅館舉行7場《Grasshopper Three In Love草蜢演唱會2026》，昨日最後一場。壓軸表演嘉賓邀得郭富城上台，四人合唱《失戀》和《唱這歌》，又齊齊做經典單腳企的招牌甫士，城城更自創最潮口號，「聽我講，一齊企硬撐草蜢」，觀眾起哄掀高潮！

無愧攞呢張卡

蘇志威昨日60歲生日，蔡一智和蔡一傑送上利是兼送吻，利是入面原來是一張「樂悠咭」，蘇志威說：「我覺得攞呢張『樂悠咭』無愧，因為我哋都係香港仔，三個喺屋村打出嚟嘅香港三人組合，為香港音樂圈40年做咗好多嘢，我值得！」然後全場合唱生日歌。蘇志威感動表示：「好開心呢度有一萬二千人同我擺60大壽，係天俾我嘅恩賜！」