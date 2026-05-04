許志安親解20年前拍完《肥田囍事》唔再拍劇

許志安加盟Duncan旗下的神燈娛樂後，推出最新單曲《信天翁》。他日前接受《神燈有約》YouTube頻道訪問，一連三集(5月4日、7日、10日)將分享創作新歌歷程及歌唱事業等，以及與Big Four的趣事、拍劇的難處，首集將於今晚8時於神燈娛樂YouTube Channel播出。 鄭子誠聽《信天翁》獲啟發 節目主持人鄭子誠表示，細閱許志安新歌《信天翁》歌詞後，被其中一句「岸有太多個 自問航線尚有很多 怎去預告我最後結果」重燃了夢想，湧現想要繼續飛翔的感覺。許志安透露，去年完成Big Four演唱會期間，Duncan向他推薦了一首demo，說是Vincent Chow創作時想起他而寫的。當時許志安就已認定是《信天翁》選擇了自己。為了引起共鳴，他邀請林若寧填詞：「我跟他說，想要一首代表到自己的歌，而非一首大紅hit歌；我想要一首有力量的作品，再透過我的聲音唱出去。」

能夠令鄭子誠重燃夢想，許志安認為這就是歌手存在的意義。他說：「一個歌手要透過他的作品分享他的感覺，或者只要一句（歌詞），但已令你處事角度有所不同。我很想做到這樣。以前從未有如此深層次的想法，這首歌令我有更多啟發與感受。」

《神燈有約：許志安》第二集中，許志安表示入行40年，一直十分享受工作，但笑言在影視上的資質有待改進。他透露華星年代時，曾有報讀訓練班的打算，但後來因接拍劇集而不了了之。回想最後一次拍劇，已經是20年前的《肥田囍事》。許志安坦言，當時因廠景接外景，體力直線下降，導致與對手胡杏兒對戲時直接睡著。 家人比生命更重要 談到未來的工作計劃，許志安表示如今抱開放的態度，連曾經覺得難度極高的舞台劇都可一試。而講到入行至今對自己最重要的一位，許志安說：「對我人生最重要的，不只一個人。如果說生命或家庭，一定是家人；但如果工作上，那實在是太多，不同階段有不同的伯樂。」