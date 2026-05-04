MIRROR宣布12月亞博開騷 姜濤考慮將社交帳號交公司管理暫別網絡

MIRROR 日前推出新團歌《ATTENTION》，其中8位成員包括有姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、柳應廷、邱士縉、邱傲然、王智德、陳瑞輝今日（4日）以團體姿態重返商台宣傳。節目中，他們投下震撼彈，宣布將於今年12月初，假亞洲博覽館舉行團體演唱會。Alton更透露，除了已面世的快歌《ATTENTION》，亦已錄好一首慢歌及拍好MV，但推出時間未定，要視乎期間會否再錄另一首舞曲。Jer則期望演唱會上可以嘗試與不同的成員組合表演。

不被網絡干擾

MIRROR分享新歌《ATTENTION》主題「如何不被網絡資訊過度干擾」 ，Ian感慨外界只留意娛樂新聞「Juicy嘢」，忽略作品訊息。Tiger、Frankie均選擇減少看社交網，專注自己。AL會看負評但現在已可忽略與實力無關的批評。Stanley設定每日只玩電話1小時，Jer愛睇戲多過玩電話，Alton則提醒勿take 所有訊息，以免「燃燒自己」。