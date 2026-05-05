率先爆BIGBANG下月襲港 6.6空降中環海濱出席Mega K-POP

5月2日在澳門舉行的《K-SPARK in MACAU》，以G-Dragon（GD）、大聲、P1Harmony、KiiiKiii等陣容吸引五湖四海fans捧場，台上high爆同時，台下觀眾席卻爆發大亂鬥，有女粉絲疑因被擋住視線繼而大打出手，兩人拉扯頭髮上演MMA，影片在網上瘋傳成為熱話。

6.6空降中環海濱

繼《K-SPARK in MACAU》之後，K-POP界另一超重量級大型音樂盛事《Mega K-POP》則於6月6日空降香港，選址中環海濱活動空間，香港主辦方近日在社交平台公開消息，但對登場陣容大賣關子，《am730》收到可靠消息，屆時出席單位不乏K-POP界紅人，當中包括成軍20周年的BIGBANG三子G-Dragon（GD）、太陽、大聲，會是BIGBANG合體舉行20周年巡演的前奏演出。

BIGBANG以三人組姿態落實今年8月展開世界巡迴演唱會，GD去年8月在香港亞博show上已預告BIGBANG會合體重返香港舞台，如今三子驚喜提前襲港，據知除了BIGBANG外，出道兩年的新晉男團NOWZ及去年出道的五人男女團體ALLDAY PROJECT亦鐵定出席中環舉行的《Mega K-POP》。