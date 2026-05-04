樂易玲回應傳張振朗郭柏妍拒交社交帳號密碼遭雪藏 透露TVB成立新媒體部門

TVB高層樂易玲（樂小姐）和製作部助理總監暨統籌經理姜偉接受訪問表示賽制還在計劃當中，並透露希望節目能夠踏出香港出埠拍攝。談及上屆參選的港姐當比賽一日遊兼在互聯網上發布，是否會杜絕情況再次出現，樂小姐表示：「喺我哋第一次睇參賽者嘅video，我哋真係睇佢嘅美貌，其他嘅嘢我哋真係唔會諗咁多，好多新媒體都好發達，好多人參加睇吓有冇機會，我都覺得無可厚非！」被問到參加香港小姐競選是否要簽一年合約，規定不能再簽其他公司，樂小姐說：「咁多年我哋都係簽緊一份合約，就係參選合約，頭一年唔可以參加其他選美活動。」

提到早前有指張振朗和郭柏妍被公司雪藏，她回應：「張振朗啱啱先喺禮拜六同我哋打完波，呢場波令到好多人發覺原來我哋TVB嘅藝員除咗演得同埋唱得，體育嘅拼搏，連國家三十幾屆嘅冠軍都係同我哋對打，完咗都走過來恭喜我哋，話好欣賞我哋啲藝人。」至於郭柏妍是否不肯交出個人社交帳號讓公司管理遭雪藏，她表示：「兩件事嚟嘅，首先佢話俾你哋（傳媒）嚇親，明明買完嘢之後就delete咗（貼文），我都有問佢點解要delete，話唔使擔心啦！但佢好擔心媒體唔知點睇佢。第二，大家好想見佢，我就會約佢出嚟，大家一定有份，點會我哋拍video都有佢，絕對冇問題，佢都拍緊劇！」

被問到公司要求藝人交出社交平台帳號管理權，樂小姐透露公司有新媒體的部門，並表示以下受訪所發表的言論是代表自己的立場，她說：「我有好多次都自己搵過內地做新媒體嘅部門，其實我哋有好多藝人想喺內地嘅新媒體去搵過MCN公司，但收費真係唔平，我最近搵一啲比較熟嘅，問佢哋可唔可以每個禮拜拍兩條片，收到最平都要三萬蚊一個月。」至於是否有藝人表示不贊成這做法，她回應：「我冇聽到，其實我冇約過藝人上嚟話點。」

有傳藝人不肯交出社交帳號讓管理會受懲罰，她說：「唔交就遲啲睇吓我哋，前邊做緊嗰啲人點先囉！如果做得好想參加嘅就嚟舉手，我哋管理藝人都有咁多百人，我覺得如果TVB有600幾個藝人，我哋未必會做得到，做到60個已經好叻㗎啦！以上都係我自己本人嘅意見，應該要問返部門嗰四位主管，你問我係鼓勵嘅。」