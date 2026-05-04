香港小姐2026｜陳曉華靠演戲增強自信心 馮盈盈當年選美着泳衣怕醜

無綫電視選美盛事《2026香港小姐競選》全球招募記者會今日（4日）於電視城舉行，即日（4日）起接受全球佳麗報名，今年大會以「敢至完美」為招募主題，歡迎17至27歲合資格的佳麗報名參加，截止報名日期為5月25日。 陳曉華接受訪問表示當年若果沒有參加香港小姐應該會繼續做護士，她說：「我有實習同埋做兼職嘅，我而家發現咗我有新嘅興趣，我都想做多啲研究，如果我得閒啲會返去讀書。」講到從影以來已經飾演過18個角色，她表示：「其實每一次嚟記者會我都會醒起每一次經歷都好深刻，教識咗我好多嘢，演戲真係治癒咗陳曉華，我係一個冇自信嘅女仔，但係可能喺演戲嘅路程，認識到自己同埋角色，唔一定係跟着自己嗰套，咁就唔使內耗，好就開心啲！」

談及入行八年是否會在意贏得獎項，她回應：「絕對唔係，以前可能選港姐嘅時候，我會覺得隔籬個女仔嘅頭髮可能好靚，其實好小事㗎咋，我好識欣賞人哋嘅優點，見到人哋嘅優點嘅時候就會諗自己會唔會冇呢啲嘢，原來自己都有呢啲優點。」

有諗過做營養師 馮盈盈則表示若果當年沒有參選就會做營養師，她分享：「我嘅科目係營養學，我發現入行真係以來從來都未放低過，身邊可能幫到好多朋友關於營養方面嘅建議，有一啲營養飲食節目可以主持，可以將自己嘅知識應用喺演藝工作上。」