CHILL CLUB頒獎禮2026｜周湯豪遇耳機故障 Anson Lo合唱險變獨唱：好尷尬(有片)

《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》昨日(3日)舉行，台灣歌手周湯豪特地來港出席，與MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)合唱《TURN UP》，並獻唱自己作品《帥到分手》。不過，當Anson Lo介紹周湯豪出場後，他沒有走到台前合唱，轉而獨自走往台側，他受訪時解，「可能技術上有點問題，我的耳機沒有聲音，但我比較擔心是Anson Lo一個人在台上，不知道發生甚麼事，應該很緊張。」Anson Lo直言：「我很尷尬，因為整首歌都是兩個人合唱。我想大概要自己唱完整首歌？所以經常偷看你有沒有走出來。」

網友終見面

Anson Lo續指能與周湯豪同台表演是榮幸，非常難得的機會，「唯一的合作難得有機會合作，但遇上技術問題……」周湯豪就安慰說必有下次，今次反而是難忘的記憶。原來Anson Lo曾多次邀請前輩合作，兩三年前，我們私下以IG談過一些合作，但我們的時間對不上。」周湯豪表示，「所以昨天是蠻重要的，網友終於可見面。」故此他在百忙中趕來，前晚(2日)演出完就直接飛來香港，沒有睡覺，今天就馬不停蹄彩排。問到Anson Lo可會帶周湯豪遊玩，周湯豪笑言每次來港都在亞博表演，感覺好像從未離開過機場，接著兩天都有工作。今次合作有點小意外，周湯豪表示，打算下次開演唱會請Anson Lo做嘉賓，Anson Lo聞言即興奮表示，「我當然願意啦，還用嗎？」他又即席教周湯豪《你都有今日》的廣東話讀音。