香港小姐2026｜何沛珈選美恨做演員 擔心參加《女神配對計劃2》表現

何沛珈接受訪問表示從小到大也有港姐夢，對於演藝事業非常有興趣，而當年是母親鼓勵她去選美。被問到選美是否希望做演員，她坦言：「當時我想做係演員嘅，演員可以嘗試唔同角色，演繹唔同嘅人生，入行嘅第一個機會就係東張，跟住又接觸到主持方面，無論係演員或者主持挑戰性都係好大，兩方面我都好enjoy！」

何沛珈表示從小到大也有港姐夢，對於演藝事業非常有興趣，而當年是母親鼓勵她去選美。。（娛樂組攝）

擔心觀眾反應

講到參加《女神配對計劃2》，她說：「係另外一個挑戰參加真人騷，我有少少擔心唔知點樣喺鏡頭表現自己，因為主要就係要拍真性情出嚟，我唔知道觀眾對於我嘅真性情會唔會喜歡，又或者會唔會討厭我？係好大嘅課題。」

談及是否擔心形象與主持出入很大分別，她說：「對得鏡頭大耐啦！當我對住個鏡頭做返真性情可能會有少少困難，我會盡量放鬆啲自己。」被問到身邊朋友是否有舉手參加節目，她笑言：「我有收到DM，同我講話我已經參加咗《女神配對計劃2》。」談及擇偶條件，她說：「我希望另外一半善良同有愛心，鍾意小朋友。」講到曾展望與葉蒨文情侶檔吸金，她笑言：「佢哋兩個無論喺鏡頭前同鏡頭後都sweet到爆，我都係睇緣份，我相信緣份到我就會搵到。」