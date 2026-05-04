CHILL CLUB頒獎禮2026｜COLLAR盼明年能與前輩合作 見師弟ZPOT跟古天樂跳唱驚喜又有少少酸

《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》昨日(3日)舉行，COLLAR奪得年度組合銀獎，許軼(Day)奪年度新人女歌手銀獎，Marf邱彥筒憑歌曲《Love Me Down》獲年度歌曲，並首奪年度女歌手銅獎。不過，隊長Gao(沈貞巧)因工作首次未有現身領獎，透過視像對話分享喜訊。
許軼Day對於獲新人獎表示：「好興奮，好開心，好激動，希望下年可以有更多其他表演機會，希望COLLAR嘅歌可以攞到獎。」Marf首獲個人獎項，而且連掃兩個獎，她直言好開心，勾起不少回憶，「希望下年COLLAR可以齊人上台表演，因為今年見咁多人crossover，好心癢癢。」談到最興奮時刻莫過於古天樂驚喜現身，「冇諗過佢會跳舞，期待佢嘅下一次。」看到ZPOT跟古天樂和艾粒等前輩同台表演，陳泳伽(Winka)直言有點葡萄，「我哋都想同前輩合作，我承認係有少少酸嘅，等下年啦。」
Marf演唱梅艷芳的《烈焰紅唇》，她表示事前聽了梅姐不同版本的演繹，亦選了較覇氣的服裝，「係有少少壓力，因為佢磁性聲音好有辨識度，今日係嘗試穩定啲。」Winka就表示，特地母親選唱《最後一夜》，「因為細細個媽咪成日喺隔離唱，希望佢會留意到，等佢自己發現，當係俾個surprise佢。」王家晴(Candy)今年推出個人單曲，明年可爭奮新人獎，問到可有憧憬得獎畫面，她就笑言，「我比較活有當下，冇諗咁遠，可能下年請教各位隊友。」
出道100日 奪新人組合獎
今年出道的ZPOT獲年度新人組合銅獎，適逢昨日是ZPOT出道100日，Bosco笑言，「好值得扛邊爐慶祝。」不過Marcus今早考DSE最後一科，待他與Alvin考完所有試才可盡情慶祝。談到跟古天樂同台跳唱《世紀大騙局》，事情要簽保密協議，絕不能漏風聲，不過Gordon媽就非常醒目，早已估到，「臨開騷前，佢send咗3個人名俾我，其中一個就係古天樂！」牛牛坦言彩排時好緊張，古生氣場強大，Ian Hannz表示：「唔夠打擾佢，普通打招呼，佢都好nice。」問到有否集郵時，Gordon搶答道：「我哋rehersal完就即刻同艾粒、JACE一齊影相。」Alvin坦言表演時非常緊張，「聽佢講：『仲唱《今期流行》？梗係唱《世紀大騙局》』其實每次聽我都忍唔到笑，以前電視睇到，而家係企喺台同佢一齊表演，覺得好神奇。」七子意猶未盡，公開爭取與古天樂合作。