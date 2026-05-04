CHILL CLUB頒獎禮2026｜COLLAR盼明年能與前輩合作 見師弟ZPOT跟古天樂跳唱驚喜又有少少酸

COLLAR七缺二出席CHILL CLUB頒獎禮，奪得組合銀獎。(蘇文傑攝)

《CHILL CLUB推介榜年度推介25/26》昨日(3日)舉行，COLLAR奪得年度組合銀獎，許軼(Day)奪年度新人女歌手銀獎，Marf邱彥筒憑歌曲《Love Me Down》獲年度歌曲，並首奪年度女歌手銅獎。不過，隊長Gao(沈貞巧)因工作首次未有現身領獎，透過視像對話分享喜訊。

許軼Day對於獲新人獎表示：「好興奮，好開心，好激動，希望下年可以有更多其他表演機會，希望COLLAR嘅歌可以攞到獎。」Marf首獲個人獎項，而且連掃兩個獎，她直言好開心，勾起不少回憶，「希望下年COLLAR可以齊人上台表演，因為今年見咁多人crossover，好心癢癢。」談到最興奮時刻莫過於古天樂驚喜現身，「冇諗過佢會跳舞，期待佢嘅下一次。」看到ZPOT跟古天樂和艾粒等前輩同台表演，陳泳伽(Winka)直言有點葡萄，「我哋都想同前輩合作，我承認係有少少酸嘅，等下年啦。」

Marf演唱梅艷芳的《烈焰紅唇》，她表示事前聽了梅姐不同版本的演繹，亦選了較覇氣的服裝，「係有少少壓力，因為佢磁性聲音好有辨識度，今日係嘗試穩定啲。」Winka就表示，特地母親選唱《最後一夜》，「因為細細個媽咪成日喺隔離唱，希望佢會留意到，等佢自己發現，當係俾個surprise佢。」王家晴(Candy)今年推出個人單曲，明年可爭奮新人獎，問到可有憧憬得獎畫面，她就笑言，「我比較活有當下，冇諗咁遠，可能下年請教各位隊友。」