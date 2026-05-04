25+英皇群星演唱會｜古巨基用類固醇開聲咳出血絲 急搵英皇四子上台助唱

《25+英皇群星演唱會2026》今晚在啟德主場館舉行第二場演出，老闆楊受成與太太陸小曼率領英皇一眾演員在包廂合照，包括米雪、方中信、溫碧霞、歐陽震華、周勵淇、楊天宇、劉雅瑟等。第二晚的演出跟首場略有不同，原定張敬軒的演出取消，新加入VIVA跳唱《Baby Savage》，而曾比特與樂隊的crossover則改為個人solo。

第二晚依舊有Twins及關智斌打頭陣，去到古巨基環節就跟首場安排不同，多了曾傲棐、黎展峯、黃明德及洪卓立一齊站台。基仔在首場演出提到自己聲帶發炎需要打類固醇針，未知是否為減輕他聲帶負擔，於是安排四子為他唱和音。