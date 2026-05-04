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娛樂
出版：2026-May-04 22:00
更新：2026-May-04 22:00

25+英皇群星演唱會｜古巨基用類固醇開聲咳出血絲 急搵英皇四子上台助唱

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古巨基邀英皇新世代歌手幫手和音。(蘇文傑攝)

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《25+英皇群星演唱會2026》今晚在啟德主場館舉行第二場演出，老闆楊受成與太太陸小曼率領英皇一眾演員在包廂合照，包括米雪、方中信、溫碧霞、歐陽震華、周勵淇、楊天宇、劉雅瑟等。第二晚的演出跟首場略有不同，原定張敬軒的演出取消，新加入VIVA跳唱《Baby Savage》，而曾比特與樂隊的crossover則改為個人solo。

第二晚依舊有Twins及關智斌打頭陣，去到古巨基環節就跟首場安排不同，多了曾傲棐、黎展峯、黃明德及洪卓立一齊站台。基仔在首場演出提到自己聲帶發炎需要打類固醇針，未知是否為減輕他聲帶負擔，於是安排四子為他唱和音。

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咳出血絲

基仔昨日（4日）以聲音沙啞表示食類固醇開聲，在第一場演唱會後，在社交網貼出類固醇藥物的照片，並交代情況：「聲帶發炎未癒，最後要試用類固醇。今晚盡力了，希望明天聲音能夠再回復多些。明晚再見！」而英皇娛樂的「冤枉娛樂」帳號亦同步上載了一張他在後台使用疑似吸入式類固醇的照片，令大批歌迷直呼心疼，紛紛留言祝願他盡快康復。

今晚他在演出時指，今朝梳洗時咳出血絲，醫生著他小心再唱會影響聲帶，於是邀英皇新世代歌手幫手唱。他在台上逐一介紹四人的名字並非常感激四子答允幫忙，透露四子知道後立即練歌，大家全程靠眼神協調走位。基仔向觀眾致歉，未能完美演出，並謂待自己聲帶好返之後會正式錄一個真Medley《勁金K歌》版本給大家。此外，首場他有拉開展示唱功的部分亦不復見，最後他與四子再合唱《愛與誠》。

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