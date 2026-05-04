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娛樂
出版：2026-May-04 22:10
更新：2026-May-04 22:10

魔音女團｜鄧凱文練習跳舞受傷發炎 俞可程學唱歌克服走音

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無綫電視選美盛事《2026香港小姐競選》全球招募記者會今日（4日）於電視城舉行，即日（4日）起接受全球佳麗報名，今年大會以「敢至完美」為招募主題，歡迎1727歲合資格的佳麗報名參加，截止報名日期為525日。

俞可程被問到參加香港小姐原因，她接受訪問表示：「其實我由細到大嘅夢想都冇諗過自己會參加香港小姐，我之前嘅工作係測量師，比較上工作就會穩定同沉悶，都係Office hour早上九點至晚上六點，希望人生有一份有趣嘅工，最後就參選咗香港小姐。」

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鄧凱文則表示：「我細個已經好鍾意覺得着好華麗嘅衫，好似一個公主咁，我好鍾意呢件事，細個又會攞個毛巾包住自己同埋買個皇冠，攞住把梳喺度兜圈，以為自己會攞獎。我覺得好遙遠，但係好彩我婆婆鼓勵我，我覺得好真性情好搞笑，可能都係一件好事，我都冇後悔到嘅。」她坦言參加香港小姐曾經擔心過承受網民評論樣貌和身材方面。

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俞可程和鄧凱文出席《2026香港小姐競選》全球招募記者會。（娛樂組攝）

大呻錄製勁辛苦

談及錄製《魔音女團》，俞可程坦言：「真係好辛苦！我覺得當初選香港小姐已經好辛苦，但我諗返參加完《魔音女團》，呢一個月嘅時間係辛苦過選港姐，其實今日播第一集嘅時候我都會覺得好掛住拍攝時候嘅時間，人生嗰一個月係好深刻，日日就喺度練舞同埋唱歌，最開心係識咗一班女。」鄧凱文笑言：「其實訪問我哋兩位都係魔音之中嘅魔音，俞可程就唱歌比較難聽，我就跳舞比較難睇。我哋嘅經歷雖然係一個月，但好似一年咁。我覺得好有挑戰性同埋成長咗好多，我覺得成個人都係唔同咗，脫胎換骨咁樣，亦都係經歷咗好多，所有嘢都好咗，裝備都好咗，學識咗唱歌同埋跳舞，我覺得係好值得同埋好感激嘅事，好多謝公司俾機會栽培我哋同進化。」

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被問到錄製《魔音女團》時意外受傷，鄧凱文說：「係呀！由於我跳舞比較差，節目播咗你就知道我幾差，嗰陣時為咗將勤補拙，個個都太勁啦！練完六個鐘之後我再加操六個鐘，可能每日都係練12個鐘，對鞋又唔係太啱，本身着係冇事嘅，可能焗住，就損咗同埋發炎，就keep住要食抗生素同埋搽，要keep住睇醫生。」講到如何克服走音，俞可程表示：「大家都知我唱《煎熬》大走音，我入咗去《魔音女團》之後其實啲老師或者唱歌嘅評價都係走音。可能啲歌曲冇煎熬咁難，走音又未去到咁誇張，但都係會走走地音，點樣克服個走音就係去練，唔好驚走音，越係走音就越比佢走，練到一種唱法記得晒，就會唱到，學唱歌發聲好重要！」

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