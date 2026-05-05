25+英皇群星演唱會｜謝霆鋒壓軸登埸連唱四首歌 串燒歌環節傳超時被腰斬英皇有回應

《25+英皇群星演唱會2026》壓軸出埸的有「大師兄」謝霆鋒，在他出埸前，大會播出首埸演出精華片段，見到有張敬軒、陳偉霆出現，可以說另類現身。接著全場燈較暗，謝霆鋒與其團隊出場，舞台噴出多條火柱，霆鋒戴住黑超自彈自唱新歌《逆行》，將氣氛推上高潮，而王雙駿、Dale及Jason Kui亦有上台與他伴奏。

霆鋒是晚沒有以背心上陣，只是以黑色外套不扣鈕示人。他卸下結他之後，便唱出《遊樂場》，期間他更認到有台下的fans有份看他成都的演出，而他亦不時走到升降舞台邊跟台下觀眾打招呼，並與全場大合唱《非走不可》。