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娛樂
出版：2026-May-05 00:58
更新：2026-May-05 00:58

25+英皇群星演唱會｜謝霆鋒壓軸登埸連唱四首歌 串燒歌環節傳超時被腰斬英皇有回應

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謝霆鋒從成都趕回來現身英皇尾埸演出。（蘇文傑攝）

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《25+英皇群星演唱會2026》壓軸出埸的有「大師兄」謝霆鋒，在他出埸前，大會播出首埸演出精華片段，見到有張敬軒、陳偉霆出現，可以說另類現身。接著全場燈較暗，謝霆鋒與其團隊出場，舞台噴出多條火柱，霆鋒戴住黑超自彈自唱新歌《逆行》，將氣氛推上高潮，而王雙駿、Dale及Jason Kui亦有上台與他伴奏。

霆鋒是晚沒有以背心上陣，只是以黑色外套不扣鈕示人。他卸下結他之後，便唱出《遊樂場》，期間他更認到有台下的fans有份看他成都的演出，而他亦不時走到升降舞台邊跟台下觀眾打招呼，並與全場大合唱《非走不可》。

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辭去音樂總監一職的王雙駿現身與霆鋒一齊彈結他。（蘇文傑攝）

其後他坐在升降台邊唱出《玉蝴蝶》，舞台後方灑出閃粉，加上全場揮動藍色螢光棒，非常浪漫。霆鋒向觀眾90度鞠躬後，返回後台，成個演出結束。然而，觀眾意猶未盡，不停大叫encore，唯會場全亮燈，觀眾依然邊走邊嗌encore，可惜仍是非走不可。由於記者收到的流程見到霆鋒原本要唱出一連串快歌Medley，當中包括有：《活著VIVA》、《潛龍勿用》、《改造人》、《曝光》、《開放日》，然而最後該環節刪除，霆鋒合共唱了4位歌作結，更比祖兒少了一首。

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未幾有傳因為埸館規定晚上10時30分一定要完騷，因首日演出超時要罰款，所以在第二埸要揸緊時間，只好硬斬霆鋒Medley的環節。英皇娛樂回應說：「記者收到歌曲流程只是霆鋒的預備歌單，但因為他今天早上才由成都回香港，未能趕及綵排，所以待到場之後讓他選擇自己的歌單。」也有幕後工作人員表示後台的rundown的確沒有霆鋒唱Medley的部份。

對於首埸演出在晚上11時左右才結束，傳因超時要罰款，英皇代表說：「昨天（4日）天氣反覆，更懸掛黃色暴雨警報，不少樂迷都花了很多時間排隊入場支持，場外等候甚久，最緊要大家開心，享受演唱會，不要講錢。」

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