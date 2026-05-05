21世紀大君夫人｜收視飆至新高位 邊佑錫IU床上吻戲成熱話

Disney+熱門韓劇《21世紀大君夫人》收視高企，多個星期連續稱霸同時段劇集收視，在婚書外洩，邊佑錫「英雄救美」的瞬間收視率更飆至歷史高位14.6%！在剛播出的第7及第8集，劇情迎來萬眾期待的世紀大婚，兩人的感情歷經生死反轉後，結尾的震撼彈更令全網心掛掛，無不敲碗趕快播新一集！除劇情進入白熱化外，兩位主角的時尚穿搭亦成為網絡熱話，甚至掀起「大君與大君夫人風」穿搭熱潮。

IU在劇中飾演財閥千金成熙周，每集以不同華麗造型登場，單在上半季已換超過30套衣服，非常揼本！成熙周份量感十足的頂級珠寶更是全劇焦點。在IU主動「求婚」名場面中，成熙周佩戴了Boucheron Nature Triomphante系列的大型戒指及吊墜耳環，總價值高達近百萬港元。而劇中她亦有穿搭各大知名品牌Chanel、Cartier、Dior、Prada等的首飾、時裝及手袋等，展現出集美貌與智慧於一身的時尚態度。

此外，初登場時她以Balmain黑色粗花呢外套與連身裙的經典組合，點綴Cartier Clash de Cartier系列耳環以及戒指，標誌性的圓錐飾釘展現出前衛叛逆的性格魅力。而另一套觸目造型則換上PRADA復古印花連身裙，搭配鵝黃色PRADA Galleria手袋，在奢華貴氣中揉合一絲靈動少女氛圍，難怪能擄獲理安大君的心！ 成熙周一角捨棄王室的刻板印象，巧妙運用剪裁俐落的西裝外套、柔和的絲質襯衫及端莊的修身裙裝，在傳統禮教與現代時尚間取得平衡，猶如現代OL的時尚打扮指南。

情感演技大爆發

至於飾演王室顏值天花板理安大君的邊佑錫，劇組特別為他設計多款融入韓式傳統風格的西裝，多款韓國傳統男服「帖里」 （Cheollik），配搭俐落且挺身的無尾禮服，與內裡傳統韓服的鬆弛柔軟形成強烈反差。

劇中登場的時尚千變萬化，唯一不變的是理安大君對成熙周的心意；在過去兩集，萬眾期待的世紀大婚場面終於登場，成熙周正式成為大君夫人，婚禮場面的華麗精緻程度羨煞旁人。經歷大婚的生死考驗後，兩人感情火速升溫，不單邊佑錫的「名品腹肌」再度現身，成熙周在病癒後更主動向理安大君獻吻，大君亦隨即以溫柔的額頭吻回應，CP甜蜜感爆錶！