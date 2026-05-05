Edan確認《悠長假期》李佳芯演山口智子角色 Ivy So英國拍節目一日食6餐

MIRROR成員呂爵安(Edan)與COLLAR成員蘇雅琳(Ivy So)，昨日(4日)以大使身分出席「FIFA世界盃2026」宣傳活動，同場有《全民造星VI》的ZPOT、TELLER（王偉俊）及 Jacky Fan（范卓賢）首唱世界盃打氣歌。Edan和Ivy So受訪時分享睇世界盃的回憶，Edan直言不懂踢足球，但小時候與爸爸熬夜看世界盃，感覺溫暖，上屆也有留意阿根廷對法國的賽事，今屆睇好阿根廷，又笑言以前玩FIFA足經常用美斯(Messi)，故特別支持對方。剛於英國拍飲食節目返港的Ivy So就睇好英格蘭。

越位變「穴位」搞爛Gag

每逢世界盃有「撞樣」球星的有趣畫面，Edan笑指自己是大眾臉，曾被指跟球星撞樣，更表明心水撞樣目標是碧咸和C朗。師妹Ivy So「識做」地讚他有幾分似碧咸，接著就自爆有少少「面盲」，相當鬼馬。談到足球知識，早前姜濤曾自言仍搞不懂甚麼是「越位」，Ivy So就自言有睇波，對「越位」、角球亦算了解，不過Edan就搞爛Gag：「佢知點樣撳啲穴位。」逗得Ivy So開懷大笑。

笑談艷遇

Ivy So日前與Collar隊長Gao缺席CHILL CLUB頒獎禮，原來兩日往英國拍旅遊節目，她透露在當地日一食6餐，整個人也發胖了，但開心感受到當地香港人的熱情，即使拍到凌晨1時許，仍有大批粉絲在場守候，甚至有當地人士認出她們是香港女團，令她很驚訝。「最難忘係感受到佢哋嘅熱情，有啲粉絲仲寫信畀我，仲有一個女粉絲攪住我哋，同叫我哋去英國開騷，佢哋話唔好睇少佢哋嘅財力，希望經理人聽到啦。」問到可有艷遇時，Ivy So笑指在去程飛機上遇到靚仔英國男士，主動為對方撿回跌了在地的物件，但沒有下文。