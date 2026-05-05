寒戰1994｜上映三日票房破1500萬 謝君豪怒摑吳慷仁十數巴

香港最賣座警匪片系列《寒戰》，以劉俊謙、吳彥祖全新配搭開拍前傳《寒戰 1994》，自 5月1日殺入大銀幕即大收旺場，電影開畫首日即衝破 600萬票房，成功打破《寒戰》及《寒戰 2》的開畫紀錄，截至5月 3日，上映首三天累積總票房已火速衝擊1500萬，氣勢如虹！

兩大影帝戲後抹淚相擁

除了緊湊的警權暗戰，商界潘氏家族的豪門恩怨亦是全片一大焦點。出爐香港舞台劇劇帝謝君豪飾演的香港首富潘雋亨，氣場懾人；而他與飾演其長子潘志昂的吳慷仁之間的父子對立亦屬亮點。電影特別釋出「潘氏父子」的幕後花絮，曝光了戲中謝君豪因長子做出破壞家聲之事，氣急敗壞地狠摑吳慷仁，並怒斥他「畜生不如」的震撼場口。

花絮中所見，豪哥為了展現當家維護家族名望的憤怒，掌摑時毫不留手。豪哥事後分享：「第一下打落去真係好響！雖然無忍手，但其實好怕打到佢耳仔驚佢會聾。」而專業的吳慷仁拍完後都需要敷冰，更笑言「收音師應該好鍾意呢下聲」，隨即馬上進入狀態拍第二 take。這場戲豪哥前後一共掌摑了吳慷仁十幾巴，展現出極致的專業精神。當導演喊 cut後，兩位投入至深的好戲之人情緒依然激動，需要抹眼淚及相擁平伏，盡顯父子情深。不少觀眾看畢兩位影帝的神級演技交鋒後，紛紛表示極度期待吳慷仁在後續《寒戰 1995》中的發揮。