魔音女團｜倪嘉雯接受特訓表情包勁搶fo 攻陷韓籍靚仔排舞師：淨係記得你個笑容

由蕭正楠主持、以「魔音之名」招募女團的TVB綜藝真人騷《魔音女團》，16位「魔音」練習生計有莊子璇（Hilary）、倪樂琳（Ellyn）、王汛文（Candice）、李尹嫣（Victoria）、穎喬（Ziva）、鄧凱文（Eris）、蔡華英（Emily）、陳熙蕊（Blossom）、葉靖儀（Michelle）、喬美莎（Chelsea）、倪嘉雯（Carmen）、宋宛穎（Sabrina）、俞可程（Kanis）、廖慧儀（Jessica）、邢慧敏（Sharon）、盧映彤（Skylar），將於短短三星期內接受連串特訓及考驗，爭奪「魔音女團」最終六個席位。

昨晚（4日）一集介紹完16位練習生的小背景及人物性格後，今集即來個「震撼性考核」，16位女團在韓國偶像學院韓籍編舞老師Geon、及同一學院的香港首席編舞老師Lenna T.的貼身教導，於兩小時限時內即學即跳為時30秒的K-POP勁舞，除有大量扭pat、手指指等、還有不少女團式手勢及揈水髮等signature動作。考核形式是16人輪流上台solo，接受主持蕭正楠、兩位班主任陳潔靈、陳奐仁，及靚仔韓籍排舞老師Geon的評分及comment。

畢業於英國里茲大學（University of Leeds）舞蹈系的蔡華英（Emily），考核一開始即主動舉手接受挑戰，成為首位上台表演的練習生。雖然Emily完成率近乎99%，但Geon與奐仁均直指她有不足之處，評核準則勁harsh，陳奐仁：「冇XX冇情緒」，Geon表示：「作為偶像需要有嘅魅力或才氣，暫時仲未見到！」當中唯獨陳潔靈予以正評。而另一位準確率能與Emily匹敵的，則是被視為final大熱的喬美莎Chelsea。