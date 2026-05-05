星球大戰日｜《曼達洛人與古古》絕密片段IMAX搶先放映 伍允龍Renee拍拖見證世界級盛事

每年5月4日是「星球大戰日」（Star Wars Day），適逢今年有電影新篇章《曼達洛人與古古》（The Mandalorian And Grogu）上映，為隆重其事，官方在今年的星戰日完成一項壯舉，全球盛事多個國家及地區舉行特別放映活動，成為全球首批觀眾，搶先欣賞到25分鐘從未曝光的電影精彩片段，This Is The Way！

電影《星球大戰：曼達洛人與古古》將於5月21日在港上映，能夠成為全球首批欣賞該電影的精彩片段，一眾出席的粉絲、嘉賓都表現得非常興奮，嘉賓當中包括伍允龍、Renee李蔓瑩、Donald、蔡穎恩、香胤宅、阮政峰、符家浚 、林秀怡 、何爵天。一眾粉絲亦盛裝打扮，手持光劍，而大會為營造派對氣氛，亦特別安排「帝國軍第伍零壹旅香港駐軍」及「反抗軍聯盟」，與觀眾合照留念，讓大家未入場已投入《星戰》世界，準備展開這場驚險刺激的銀河遠征。