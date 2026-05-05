星球大戰日｜《曼達洛人與古古》絕密片段IMAX搶先放映 伍允龍Renee拍拖見證世界級盛事

每年5月4日是「星球大戰日」（Star Wars Day），適逢今年有電影新篇章《曼達洛人與古古》（The Mandalorian And Grogu）上映，為隆重其事，官方在今年的星戰日完成一項壯舉，全球盛事多個國家及地區舉行特別放映活動，成為全球首批觀眾，搶先欣賞到25分鐘從未曝光的電影精彩片段，This Is The Way！
電影《星球大戰：曼達洛人與古古》將於5月21日在港上映，能夠成為全球首批欣賞該電影的精彩片段，一眾出席的粉絲、嘉賓都表現得非常興奮，嘉賓當中包括伍允龍、Renee李蔓瑩、Donald、蔡穎恩、香胤宅、阮政峰、符家浚 、林秀怡 、何爵天。一眾粉絲亦盛裝打扮，手持光劍，而大會為營造派對氣氛，亦特別安排「帝國軍第伍零壹旅香港駐軍」及「反抗軍聯盟」，與觀眾合照留念，讓大家未入場已投入《星戰》世界，準備展開這場驚險刺激的銀河遠征。
蔡穎恩：好激動
《星球大戰：曼達洛人與古古》作為《星戰》的全新篇章，負責執導的正是同系劇集《曼達洛人》（TheMandalorian）的導演莊法來奧（Jon Favreau），他曾執導《鐵甲奇俠》（Iron man）第一、二集，並在戲中飾演Happy一角。無可否認，莊法來奧當日成功為MCU電影，奠定一塊重要基石，來到《星戰》宇宙，他再次發揮其創意，將曼達洛人與古古寫出一段非一般的「父子情」，被觀眾大讚是最具魅力的《星戰》系劇集。而來到大電影，莊法來奧誓將視野帶去更闊更廣，將視覺衝擊推到最激最盡。片段放映完畢後，李蔓瑩大讚： 「好多精彩打鬥場面，古古最得意！」蔡穎恩則表示： 「睇25分鐘已經好激動，好想快點到5月21日欣賞整套電影！」身為星戰迷的Donald認為：「好正！星戰迷一定會喜歡，就算未睇過星戰都一定會愛上這兩個角色。」電影導演何爵天指： 「超級精彩！尤其有我最愛的導演馬田史高西斯客串，非常期待看全片。」《曼達洛人與古古》鐵定本月21日在香港搶先公映。