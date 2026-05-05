師傅點算｜求助事主家有惡靈驅不走 師傅五招教睇酒店有無鬼

由「資深廟祝」火火、「實習廟祝」施焯日（Arthur）主持的TVB Plus（82台）全新直播互動綜藝節目《師傅點算》，今晚（5日）節目主題「結交靈界好朋友」，求助事主為阿敏。她在節目中透露自有記憶以來，家中出現不少靈異事件，例如瞓覺時經常被鬼磧至不能言語、又會發一些古靈精怪的夢、不斷產生夢中夢瞓極都醒不到。阿敏認為家中靈異事件，是導致父母關係變差的原因，阿敏說︰「中學時期同媽咪關係惡劣，所以18歲去咗澳洲working holiday。期間試過發夢，夢中被警告『會一直監視你』。而阿媽一直十分抗拒搵師傅清理屋企，成日話屋企無問題。」

無法強制驅趕 早前趁敏母不在家，通靈師In Lee作實地視察，她指阿敏屋企濕氣重不夠光猛，是靈體最喜歡的陰濕環境，並補充說︰「見到你屋企有靈體，而且有攻擊性。仲比較調皮鍾意整蠱人，令你哋住落會有不安、唔係咁舒服。」In師傅請示神明後，得出的結果頗嚇人，她說︰「屋企確實有古靈精怪嘢，唔普通而且麻煩嘅，係會攻擊人嘅惡靈，難驅嘅原因同媽媽有關。」她解釋箇中原因始於阿敏家人關係差，吸引靈體到訪，加上敏媽在知情下不抗拒，令驅靈更加困難，In師傅無奈說︰「主人都歡迎我，你憑咩趕我走。而且媽媽有輕生念頭，情緒好波動會覺得靈體幫到佢，呢個情況下唔可以強制驅趕。」在連番追問下，阿敏哽咽承認母親有服食安眠藥自殺的過往。在無計可施下In師傅只能為阿敏及屋企做一些保護儀式。

此外，三駕道長趙嘉寶教授五招判定是否有靈體在就近，她說︰「去旅行住酒店，如果入到房間感到壓迫感、突然胸悶、頭暈、離開就冇事，間房就好可能有鬼。同埋明明間房無開冷氣，但係去到某啲位特別冷，就有古怪。」她補充忽然間毛管戙、起雞皮；有耳鳴或者聽到耳邊有聲音低語等無法解釋的聲音；又或者覺得被人監視的話，都是有靈體存在的徵兆，而動物對此更特別敏感。