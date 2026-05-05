MET Gala｜BLACKPINK女廁合體 Beyonce一家三口霸氣登場

有「時尚界奧斯卡」之稱的MET Gala於美國時間5月4日在紐約舉行，全球潮流界與娛樂圈紅星聚首一堂，配合今年主題「Fashion is Art」，今年眾星以藝術氣息為大前提，每年「哈囉喂」均成焦點的超模Heidi Klum，是次以全身白色塗裝現身，化身大理石雕像，極具視覺衝擊，又一次成功搶fo。至於Sarah Paulson、Cardi B及《權力的遊戲》（Game of Thrones）女星Gwendoline Christie均以出位造型各出奇謀。

樂壇天后Beyonce闊別10年回歸，擔任MET Gala晚宴主席之一，她穿上一襲鑽石骷髏骨設計晚裝裙，再披上毛毛長裙尾擺，偕饒舌天王丈夫Jay-Z及女兒Blue Ivy一家三口出席，已14歲的囡囡以黑超look登場，眨眼已高過媽咪！另外，年屆67歲的流行曲女王麥當娜（Madonna）寶刀未老，以黑暗魅惑女巫姿態登場。

Rihanna遲到變壓軸

韓團BLACKPINK成員Jennie、Jisoo、Lisa、Rose均有出席，是四人首次齊腳亮相盛會，早前受到胞兄醜聞影響的Jisoo，今次是她首次參加MET Gala，她受訪時表示第一次出席MET Gala感到非常緊張，由於MET Gala嚴禁所有嘉賓攜帶手機進場，BLACKPINK四位成員卻在博物館女廁合體，由印度名模Bhavitha Mandava拿起手機跟BLACKPINK全員在鏡前自拍。而成員Lisa今年是主辦方委員會之一，她穿上白色貼身透視裝，兩肩部分連接跟着她的雙手模樣訂製的假手，用假手支撐起薄紗，把時尚與藝術融為一體。至於另一天后Rihanna，偕饒舌歌手男友A$AP Rocky竟然遲大到最後壓軸出場，反成風頭躉。