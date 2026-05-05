鄭俊弘離巢TVB結束24年賓主關係 曾自我懷疑已準備再次學習成長

現年42歲的鄭俊弘昨日(5日)在社交平台宣布離巢，結束與無綫24年賓主關係。從17歲中學畢業已加入TVB，2001年參加《全球華人新秀歌唱大賽》入行，鄭俊弘自言一直視TVB為家。回顧在TVB的歲月，經歷過不少美好時光，亦有艱難疲勞和自我懷疑的時刻，成為「脫無者」的他寫道：「果時嘅我，只係一個熱血多過經驗、對世界充滿好奇嘅細路。而今日，呢個章節終於要畫上句號。」

盡是感激 總結24年走過的日子，他表示，「呢度有過好多美好嘅時光-走廊入面嘅笑聲、變成家人一樣嘅戰友、仲有我哋全情投入去演活每一個觸動人心故事嘅夜晚。當然，亦有過艱難嘅時刻-疲於奔命嘅勞累、自我懷疑、仲有嗰啲覺得自己做得唔夠好嘅瞬間。但無論經歷緊啲咩，我從未停止過對呢段旅程之感激。」他多謝每一位曾教導他、信任他，或收工陪伴食飯的監製、導演、幕後同事和拍檔，「多謝每一位陪住我成長、為我歡呼、甚至同我一齊流淚嘅觀眾-你哋先係令我堅持落去嘅動力。」

未來不確定 保持樂觀 鄭俊弘形容離別感覺很奇妙，「一方面，我覺得自己好似第一次離家出走咁；但另一方面，我知道我並無放棄講故事，只是到外闖闖。我唔肯定未來會係點，凡事都樂觀一點，充滿希望。因為當年嗰個17歲嘅細路仲喺我心入面，準備好再次學習、再次成長，去搵一個新嘅方式同大家連繫。」最後，他再次多謝 TVB，承載住我工作生涯的第一個24年，亦感恩和多謝每一位曾經同行的人，並以樂觀積極態度迎接新開始，「歡迎新嘅開始，歡迎大家既合作，歡迎新挑戰。」