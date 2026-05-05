25+英皇群星演唱會｜一眾演員拉大隊出席支持 阿Sa關智斌讚阿嬌從未醜過

《25+英皇群星演唱會》一連兩場演出昨日(4日) 在啟德主場館圓滿落幕。昨晚（5 月 4 日）舉行第二場演出，剛完成成都個人演唱會的謝霆 鋒驚喜加入，與容祖兒、古巨基、李克勤、陳慧嫻、Twins、李幸倪、關智斌、衛詩雅、陳家樂、曾比特及 VIVA 等一同表演。

第二晚繼續由Twins的阿 Sa、阿嬌打頭陣，關智斌（Kenny）接力，三人勁歌熱舞後，除祝賀英皇娛樂25+生日快樂，更在台上「互爆」連場，笑聲不斷。說到入行多年感受，阿Sa感觸表示百感交集，回想十七歲簽約公司至今，不過話未說完，Kenny即插嘴：「做埋人妻啦！嫁埋啦！」全場即時歡呼，阿嬌和應：「可喜可賀呀！」阿Sa哭笑不得：「喂呀！係咪日日都要 Que 呢句㗎？」

三人話鋒一轉，齊齊多謝英皇娛樂金牌經理人霍汶希（Mani）。Kenny笑言：「點解會咁有慧眼，喺二 十幾年前將我哋呢幾個岩岩巉巉嘅人執返嚟？」他自嘲當年頭髮「一支支插晒出嚟」，阿嬌即補刀： 「同埋好瘦㗎嘛，骨瘦嶙峋咁樣。」阿 Sa 聞言大讚：「骨瘦嶙峋！好勁呀你啲中文！」阿嬌得意回應： 「梗係啦！」Kenny 不甘示弱，反攻阿 Sa：「你都唔差呀，由十一吋 pizza（面）而家變咗七吋 pizza （面）。」阿Sa 笑住認：「大 pizza 變細 pizza。」Kenny 正想「點評」阿嬌，阿Sa 即護航：「佢冇嘢㗎， 佢由細靚到大㗎！」阿嬌卻大爆，「你知唔知 Mani 每一日打電話嚟話：『嬌，減肥呀，阿嬌，記得減 肥呀。』」此時阿Sa與Kenny齊聲拋出金句：「正所謂肥過瘦過冇醜過！」全場即歡呼大表贊同。最後阿 Sa 不忘多謝英皇集團主席楊受成博士，「多謝你咁多年嚟嘅栽培。」

首晚台下觀眾星光熠熠、名人雲集，第二晚同樣吸引眾多嘉賓出席，包括霍震霆、霍震寰、李家誠伉 儷、譚耀宗、容永褀、趙國雄、黃少媚、譚智輝、邱浩波、謝偉俊、譚志源、葉傲冬、陳國強、黎韋 詩、梁伯韜等政商界人士。娛樂圈嘉賓則有狄波拉、許冠文、陳淑芬、陳欣健、黃子華、蔡一智、蘇 永康、陳茂賢及連詩雅等。 此外，英皇集團主席楊受成博士、副主席楊政龍、英皇娛樂行政總裁張雅麗、營運總裁霍汶希，聯同楊氏家族成員、一眾英皇娛樂的資深及新生代演員亦拉大隊出席，看足全場，包括兩位影后惠英紅、 劉雅瑟；影帝方中信、歐陽震華、陳家樂；以及米雪、石修、溫碧霞、周家怡、陳國邦、周勵淇、湯 怡、楊天宇、何佩瑜、李靖筠、艾妮、劉若寶、郭思、朱天、阮雅、鄭嘉欣（Christine），還有內地藝 人林秋楠、梁壁荧（Biky）、戰金意、林涵、王心垚（三土）等。