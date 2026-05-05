寒戰1994｜演員齊貼1994舊照造勢 網上洗版掀全城集體回憶

香港史上最賣座的警匪電影系列《寒戰》，備受注目的前傳《寒戰1994》已在5月1日正式上映。《寒戰1994》由劉俊謙夥拍吳彥祖，還有郭富城、周潤發、古天樂等紅星參演，在港開畫首天即衝破 600萬票房，首三天累積票房已破1500萬港元。

《寒戰 1994》大收旺場，全城熱議，話題不絕。為了配合電影宣傳，一眾《寒戰 1994》演員連日來紛紛在社交平台上載自己 1994年的珍貴舊照，掀起全網懷舊熱潮！