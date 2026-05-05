寒戰1994｜演員齊貼1994舊照造勢 網上洗版掀全城集體回憶

香港史上最賣座的警匪電影系列《寒戰》，備受注目的前傳《寒戰1994》已在5月1日正式上映。《寒戰1994》由劉俊謙夥拍吳彥祖，還有郭富城、周潤發、古天樂等紅星參演，在港開畫首天即衝破 600萬票房，首三天累積票房已破1500萬港元。
《寒戰 1994》大收旺場，全城熱議，話題不絕。為了配合電影宣傳，一眾《寒戰 1994》演員連日來紛紛在社交平台上載自己 1994年的珍貴舊照，掀起全網懷舊熱潮！
謝君豪舊照驚艷網民
「年輕版李文彬」的劉俊謙上載了一張拿著劍擺出威武姿勢的童年照，獲粉絲心心眼大讚是「母胎男神」；廖子妤則分享了自己紮起粉紅頭箍、一臉嚴肅的童年照，幽默自嘲當年樣子「嬲爆」，被網民笑指從小就「極具態度」。吳彥祖與郭富城的 1994年舊照亦獲網民激讚帥氣爆燈；而影帝謝君豪一張坐在階梯上、充滿憂鬱文藝氣息的30出頭舊照，令網民大為驚艷！高海寧則分享了一張 7歲時與媽媽的同框合照，相中的她擁有一雙水汪汪大眼，而高媽媽更是五官標緻，惹來網民驚呼兩人似足「餅印」，大讚高海寧完美認證了「最強基因」。除了以上幾位，其他演員包括王丹妮、陳以文、彭敬慈、朱鑑然、何啟華、楊天宇、麥沛東、張達倫、栢天男都紛紛上載自己1994年的相片，見到眾星當年當日的舊照，立即引起網絡熱話﹗
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