張敬軒內耳迷路炎VIVA臨時上陣 solo環節跳唱新歌驚艷全場

《25+英皇群星演唱會》一連兩場演出昨日(4日) 在啟德主場館圓滿落幕。VIVA原本只會在首場出現，因張敬軒患急性內耳迷路炎，大會立即安排VIVA在第二場出現，而且不再需要為他人伴舞，而是獨享一首SOLO的機會。她們跳唱最新團歌《Baby Savage》，台風穩健，舉手投足散發出超越新人的自信與壓台感。

VIVA在首場演出與師兄陳偉霆（William）大跳勁舞，然而當陳偉霆走到小舞台演出時，觀眾也把焦點放在小舞台，只得VIVA留在大舞台上，變相被人忽略。不過，她們依然落力表演，當時有不少網民認為VIVA應該可以有單獨演出的環節，她們值得擁有更多，亦不解為何不安排VIVA在第二場繼續演出。及後因為張敬軒生病原故，VIVA於昨日早上收到電話，要她們晚上演出，四女都大感驚喜。她們更先後在社交平台寫下臨時獲得演出的感受，表演完畢之後，她們紛紛轉載觀眾、圈中好友拍下的演出片段。

Carina李睎彤在未知道VIVA可以重返舞台時，曾留言說︰「我哋會有一日可以唱到自己歌的！所有過程都係必須，得到嘅時候就係上天覺得最適合同準備好嘅時候！ 我好愛VIVA，我好信我三個隊友，我知道我哋會去到！ PUT US ON STAGE WE SHOW U WHAT IS POTENTIAL，香港本身冇乜打歌舞台，所以琴日有機會可以喺啟德表演，已經真係非常非常開心。」及後知道要在第二場演出時，她更打下多個喊喊emoji，表示下午收到通知要即刻去啟德踩台，「太感激 真係對我哋嚟講好重要！」

她也有在網民的影片下留言說︰「其實可以上到啟德呢個舞台我哋已經好感恩今日收到呢個消息我哋四個都覺得發緊夢咁上一秒講完話唔緊要啦￼呢啲急唔嚟￼當我哋準備好個天就會俾我哋！然後今日就加咗！」