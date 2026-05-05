張敬軒內耳迷路炎VIVA臨時上陣 solo環節跳唱新歌驚艷全場

《25+英皇群星演唱會》一連兩場演出昨日(4日) 在啟德主場館圓滿落幕。VIVA原本只會在首場出現，因張敬軒患急性內耳迷路炎，大會立即安排VIVA在第二場出現，而且不再需要為他人伴舞，而是獨享一首SOLO的機會。她們跳唱最新團歌《Baby Savage》，台風穩健，舉手投足散發出超越新人的自信與壓台感。
VIVA在首場演出與師兄陳偉霆（William）大跳勁舞，然而當陳偉霆走到小舞台演出時，觀眾也把焦點放在小舞台，只得VIVA留在大舞台上，變相被人忽略。不過，她們依然落力表演，當時有不少網民認為VIVA應該可以有單獨演出的環節，她們值得擁有更多，亦不解為何不安排VIVA在第二場繼續演出。及後因為張敬軒生病原故，VIVA於昨日早上收到電話，要她們晚上演出，四女都大感驚喜。她們更先後在社交平台寫下臨時獲得演出的感受，表演完畢之後，她們紛紛轉載觀眾、圈中好友拍下的演出片段。
Carina李睎彤在未知道VIVA可以重返舞台時，曾留言說︰「我哋會有一日可以唱到自己歌的！所有過程都係必須，得到嘅時候就係上天覺得最適合同準備好嘅時候！ 我好愛VIVA，我好信我三個隊友，我知道我哋會去到！ PUT US ON STAGE WE SHOW U WHAT IS POTENTIAL，香港本身冇乜打歌舞台，所以琴日有機會可以喺啟德表演，已經真係非常非常開心。」及後知道要在第二場演出時，她更打下多個喊喊emoji，表示下午收到通知要即刻去啟德踩台，「太感激 真係對我哋嚟講好重要！」
她也有在網民的影片下留言說︰「其實可以上到啟德呢個舞台我哋已經好感恩今日收到呢個消息我哋四個都覺得發緊夢咁上一秒講完話唔緊要啦￼呢啲急唔嚟￼當我哋準備好個天就會俾我哋！然後今日就加咗！」
Macy馬思惠拍下自己激動落淚的影片，留言說︰「OMG 只要敢想就能做到，今朝(4日)啱啱起身坐喺個廁所度 經理突然之間打過嚟通知，我哋好似可以上台表演《BABYSavage 》即刻忍唔住喊！」
Ada姜咏鑫同樣分享了自己落淚的影片，留言說︰「第一晚因為唔捨得個舞台所以留低咗VIVA個閃閃同我一齊瞓，收到消息個刻同佢哋3個講我冇洗走佢，可能就係因為份不捨同信念俾多一次機會我哋上舞台，so much grateful！ 番到屋企再一次感受一日發生嘅所有事就忍唔住了，真係比一部戲更Drama，太多嘅人同事需要多謝感恩你哋出現，感激發生嘅一切，好好記錄低呢種感覺，會記住好耐好耐的！」
Val C在首場演出之後打下不少感受，更表示自己在第二場會在觀眾席看師兄師姐的演出，她留言說︰「還沉澱在這夢中，多謝大家琴日在threads與ig給我們的愛與支持！dreams come true as long as you manifest and prepare yourself!!上台嗰刻好想表現得好好，但又好想用眼睛紀錄曬我眼前嘅所有畫面。我哋等咗一個咁樣嘅機會好耐，先俾個擁抱自己，我哋得咗啦！這只是起步點！LOVE VIVA FOREVER！」