阿正獲蘇民峰指點有望兩年內閃婚 孖Elsie首次合作拍廣告互數第一次

人氣電台DJ兼「老Best」阿正（黃正宜）與Elsie（呂珮琳）首次一齊代言，為銀行的全新廣告企劃合體吸金，廣告描繪她們真摯而深厚的友情，在阿正的不同「第一次」經歷中，總有Elsie在身邊陪伴與支持。 人生充滿無數「第一次」，若有可靠的好伙伴相伴，便能從容踏出第一步，勇敢迎接未知與挑戰。是次廣告以阿正和Elsie的深厚情誼為藍本，穿梭展現二人真實共同經歷的多個人生重要時刻，包括阿正第一次搬出來獨居、第一次當司機、第一次有家庭新成員加入（領養小貓）等，每個第一次都有Elsie陪伴在旁，見證她成長。

回憶第一次出糧的喜悅 談及人生的「第一次」，阿正回憶起第一次出糧的喜悅，她分享道：「我第一次出糧好開心呀！還跟父母說要『斬料加餸』。雖然銀碼不大，但回想起那個moment仍然很感動」至於Elsie，則用第一份糧用來請生日的好朋友吃日本餐，結果花了近半份糧！ 阿正與Elsie相識多年，拍攝時默契十足，無需培養感情，甚至即興加入自然有趣互動，將真摯友情完美呈現於鏡頭前，她們還分享彼此相處點滴。這對90後閨密於2019年因舞台劇結緣，其後一起經營YouTube頻道及主持電台節目，二人互相支持，由無人識到成為人氣DJ，友誼早已昇華成為人生中不可或缺的夥伴。今次是二人第一次合作代言，對她們意義非凡。得知成功接到廣告時，她們已經買定香檳準備廣告拍攝完畢後慶祝，可見二人對這次合作的重視。

盼入產房見證Elsie生B 回想當年對彼此的第一個印象，二人笑言雖非一見如故，但因共同特質迅速投契，她們在生活與工作中互相「補位」、互相carry。阿正性格容易「驚青」，一有情緒便會向 Elsie傾訴，Elsie會充當「清醒者」適時提醒她、安撫她。工作上多由阿正carry老友Elsie，而Elsie直言：「我見識到『正姐』的專業，尤其是背稿方面，carry咗我好多！」她又笑說：「還有物質上都是阿正carry我，她經常請我食lunch。」Elsie分享了一個小秘密：「阿正是一個極度內斂的人，她第一次跟我說想約一位男生食飯，但她實在太驚所以邀請我一齊去。食飯當晚阿正都不太說話，連對方都忍不住問她『係唔係唔開心呀？係唔係唔舒服呀？』」Elsie補充說：「其實是因為她太緊張，不敢說話...」說到這裡，Elsie也不忘替好姊妹的感情事著緊：「阿正現在仍然是 available！」由過去的「第一次」談到將來的「第一次」，阿正表示最希望見證Elsie第一次生BB。當Elsie聽到即時大爆：「阿正曾經問我可不可以入產房睇我生BB！」阿正即澄清：「我以為入產房有十幾個quota嘛！」阿正又補充：「好期待Elsie帶著小朋友返工開咪，旁邊放張搖搖牀，大哥（森美）會有種抱孫的感覺。」至於Elsie就希望見證阿正結婚，還笑說：「不用拍拖了，直接結婚就好！」阿正亦接著笑言：「可能是這一兩年了，因為蘇民峰師傅講過我會在這兩年內閃婚嫁人！」