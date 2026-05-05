黃伊汶帶10歲囝囝陳真預祝母親節 聯同薛幼妮化身導師義賣曲奇

黃伊汶（Emme）與《少林足球》演員陳國坤（小龍）育有寶貝仔陳真，廿四孝媽咪黃伊汶不時在社交網分享親子日常，Yumiko鄭希怡囡囡「梁浸浸」梁子柔跟陳真一向屬星二代界的金童玉女；不經不覺，陳真已經10歲，早前Emme上載乖仔邀請朋友仔出席其生日會，正值發育時期的陳真被形容為「好健碩嘅小朋友」，黃伊汶留言表示「我都幾掛住瘦猛猛嘅佢」。

親手製作曲奇

母親節前夕，由黃伊汶與慈善名媛薛幼妮（Amanda）共同擔任活動導師的「母親節慈善曲奇工作坊」圓滿舉行，受惠機構為 樂信兒童醫療及教育基金。活動當日，邀請基金會旗下小朋友與媽媽一同親手製作曲奇，享受珍貴親子時光。Emme特意帶同囝囝陳真一起參與，母子二人聯同其他小朋友和媽媽齊齊搓粉、壓模、裝飾，合力完成獨一無二的母親節曲奇，場面溫馨歡樂，笑聲不斷。不少小朋友即場向媽媽說出心底話，場面真摯動人。

至於義賣環節所售賣的愛心曲奇，全數由Amanda帶領一眾義工提前親手烘焙製作，每一塊都蘊藏滿滿心意。義賣反應熱烈，成功為 基金會籌得一筆可觀捐款，充分體現「發揮愛心，傳遞關懷」的精神，更令人感動的是，Amanda的母親專程由台灣飛抵香港，親身到場支持女兒的善舉，在愛心曲奇的圍繞下，提前度過了一個溫馨難忘的母親節。活動尾聲，所有小朋友將自己與媽媽合力完成的曲奇包裝成母親節禮物，親自送到媽媽手中，場面溫馨動人。是次慈善曲奇義賣的所得款項將全數撥捐基金會用於支持患病兒童的醫療服務及基層家庭的教育資助計劃。