樊少皇拍新劇《成何體統》男扮女裝 反差萌網民勁buy讚好笑

樊少皇於2016年娶JJ賈曉晨為妻，兩人婚後育有兩女「小飯兜」和「小飯團」，JJ數年前拍下的《再見UFO》今年終於在港上映，樊少皇近年則主力在內地發展，參演不少網上電影及網劇，他有份演出的古裝愛情喜劇《成何體統》，將於5月7日起逢星期一至星期五晚上9時半在翡翠台播映。 《成何體統》改編自作家七英俊的同名小說，由王楚然、丞磊、胡意旋及唐曉天主演，樊少皇為劇集特別演出，飾演喜愛易容的「北舟」，不僅以武功高強形象示人，更有反串女裝的驚喜扮相，成為該劇亮點之一。

「豆瓣」平台奪 7.2 高分 《成何體統》劇情講述現代社蓄王翠花（王楚然飾）為一本穿書文出改編方案，突然工作至深夜的她，卻意外地穿越《穿書之惡魔寵妃》一書中，成為禍國妖妃庾晚音，亦發現書中的暴君夏侯澹（丞磊飾）原來亦是穿越者名叫張三，他們隱蔽自身身份，在險惡的宮廷內步步為營，共同合作對抗自以為是無敵的天選之女謝永兒（胡意旋飾）及端王（唐曉天），展開一場權謀較量，成功改寫命運的故事。庾晚音成為眾矢之的，於宮廷內有不少人都想置她於死地，謝永兒利用紅瑪瑙進行陷害，魏貴妃（梅寶萊飾）懷疑庾晚音偷竊珠寶，搜查其寢宮，最後…端王得知自身計謀遭他人得悉，其手下就火燒庾晚音，使得她昏迷不醒，而庾晚音事後亦得知藏書閣起火主使者可能就是端王。

在宮廷中庾晚音經歷多次被陷害，端王更多次對她身份進行試探，在危機四伏的宮鬥中，夏侯澹母后的青梅竹馬好友北舟（樊少皇飾）在這一場權鬥中，將協助夏侯澹和庾晚音在鬥爭中生存。北舟雖表面上以老鴇的形象示人，但其實則武功高強，易容術了得，成為夏侯澹和庾晚音在宮鬥中的最強護衛。雖然，有北舟的鼎力相助，但夏侯澹與庾晚音仍難逃一劫。 該劇笑料百出，過往多以硬漢形象示人的樊少皇，今次「男扮女裝」的效果更引起不少網民關注，劇集在內地「豆瓣」平台更奪得7.2的高分，網民對樊少皇的易服look相當受落，大讚喜感十足。