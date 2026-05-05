黃浩然曾壓力爆煲將太太當「出氣袋」 杜小喬感恩另一半成情緒出口

改編自日本暢銷漫畫《阿娜答得了憂鬱症》的舞台劇《蝦子餅得了憂鬱症》，將於7月10日起假灣仔壽臣劇院上演。實力演員黃浩然與「網絡女神」杜小喬首度合作，前者飾演背負重擔、患上憂鬱症的傳統丈夫望月幹夫，後者則演繹被丈夫寵愛、自由奔放的漫畫家妻子細村貂貂。故事從日本移師至壓力爆煲的香港都市，以輕鬆幽默的筆觸，探討夫妻在困境中如何陪伴、溝通與自救。 《蝦子餅得了憂鬱症》由小金鹿娛樂主辦，問星、CCY、魯氏美術製作、ESPECTRO及港戲堂協辦；除了黃浩然與杜小喬，還有趙伊禕、黃慶堯兩位資深舞台劇演員，以及繼《一束光》後再踏台板的文佐匡。劇中黃浩然飾演一名「社畜」，深愛太太，卻因照顧家庭加上失業重擔，陷入憂鬱。杜小喬則飾演被老公寵愛的漫畫家，在得知另一半患上憂鬱症後，二人慢慢學會相處與陪伴。









問到現實中如何處理壓力，黃浩然坦言太太曾首當其衝成為他的「出氣袋」：「以前面對好大壓力，返到屋企會呆坐喺梳化，望住電視Loop新聞，而發脾氣就一定係向身邊嗰個。」他更透露曾因情緒問題推掉TVB劇《張保仔》：「推完之後即刻鬆咗口氣，原來人要學會休息。」如今他透過運動、打坐、與太太分享感受來疏導壓力，更悟出心法：「任何嘢唔係難關，只係一件未做完嘅事。」 杜小喬則慶幸男朋友是同行，有壓力時會互相傾訴「以前如果壓力大，又無人喺身邊陪伴，我會一個人散步，一直行。直到遇到佢，佢就成為我壓力嘅紓發出口——我會同佢講我嘅苦惱，彼此分享觀點。呢個對我嚟講係幾好嘅抒發方法。」

談到改編，黃浩然強調會保留部分原著漫畫元素，同時貼近香港人「壓力爆煲」的現實處境。他更分享導演陳飛歷曾親身經歷憂鬱症，將自身故事與外界對憂鬱症的誤解融入劇中。杜小喬則指太太角色保留了原著的友善與自由奔放。劇中二人飼養的一條蜥蜴，將由文佐匡飾演，化身「說書人」，帶出普羅大眾對憂鬱症的看法，同時注入喜劇元素，將看似沉重的話題輕鬆呈現。劇中更特意加入「唔使咁努力都得」等貼地對白，引發觀眾共鳴，傳遞「陪伴與求救」的正面訊息，讓大家明白：憂鬱症並也不可怕，只是人生中很普通的一部份。