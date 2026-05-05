粵劇紅伶龍貫天蔣文端大展唱功 5.30粵港台三地名家呈獻《關公林冲新霸王》

一場從內容到名稱都別開生面的「民樂戲曲交輝映」音樂會《關公林冲新霸王》，將於5月30日在尖沙咀香港文化中心音樂廳盛大公演，由粵港台三地名家共同呈獻一場音樂盛宴。 演出由本港歷史最悠久、成立已六十多年的「宏光國樂團」八十人大樂隊擔任演奏；本港與台北兩位著名作曲家嚴觀發與盧亮輝各自送上首本名曲，還有粵港兩地四位粵劇紅伶，包括龍貫天、蔣文端、詹浩鋒、朱小冰聯袂大展唱功，加上古箏演奏家李婷婷、吹管名家陳志偉的表演，從演出陣容到節目內容都不可多得、精采紛呈。

當晚演出，由嚴觀發擔任指揮，觀眾對這位「學校音樂節」出身、曾帶領香島中學民樂隊連奪五屆冠軍的資深名家當然不會陌生，他不僅是一位二胡演奏家，主持「新青曲藝社」培養人才，多年來更創作編寫了大量粵曲作品，在曲藝界極受歡迎，廣為傳唱，而其中、本次演出的《魂會山神廟》及《新霸王別姬》，更幾乎是大型粵曲演唱會的必備「紅歌」。難得的是，此次登台演唱壓軸節目、由大型民族管弦樂隊伴奏的《新霸王別姬》，演唱西楚霸王項羽的粵劇紅伶、香港八和會館主席龍貫天，正是此一首名曲的「開山」演唱者，當日與其首次合唱飾虞姬灌錄唱片的，是時代曲紅歌星甄秀儀。甄秀儀一曲《水長流》曾唱至街知巷聞，嫁作嚴家婦後，婦隨夫唱，改「頻道」唱粵曲，一曲《新霸》是嚴觀發專為妻子而作，曲中汲取了京劇梅蘭芳名劇《霸王別姬》的音樂與唱腔，以及琵琶名曲《十面埋伏》的彈撥節奏，故而兼具慷慨激昂與柔情萬縷的特色，聽者動容。此次與「旭哥」合唱的蔣文端，是粵穗當家花旦紅伶，尤以唱功了得見稱，兩人的演唱加上適當的粵劇舞台功架，的確可以說是與八十人的大樂隊互相輝映，相得益彰。

另一首嚴觀發作品《魂會山神廟》，講的是八十萬禁軍教頭林冲被奸臣高俅陷害、發配滄州的情節，林冲妻子貞娘不甘受辱自盡而死，鬼魂去至山神廟與丈夫相會，唯已是陰陽永隔，相會無期。詹浩鋒是新進文武生中的佼佼者，師從名家阮兆輝，朱小冰則活躍於內地粵劇舞台，兩人首次將此曲由大型管弦民樂伴奏演唱，精采可期。 音樂會中出現的除了霸王與林冲兩名傳統戲曲人物外，還有一位就是戲迷觀衆也十分熟悉的關羽關公。演出的曲目名《關公頌》，由曾任職「香港中樂團」和「台北市立國樂團」的作曲家盧亮輝所創作。盧亮輝今年已87高齡，定居台北，多年前前往內地山西旅遊，當地音樂界人士邀請他為當地歷史名人關公寫一首作品，他亦敬重關公忠肝義膽、豪氣干雲，於是花了不少時間收集資料和實地考察，終於完成了一曲民族管弦樂作品《關公頌》，以不同樂器代表不同人物的形象和性格，如劉備是管樂，張飛是彈撥樂，關公則以山西樂器嗩吶為代表，更好地突出人物的英雄氣概和地方特色。作品完成後在山西演出，大獲好評，其後並曾獲邀往安徽合肥及廣州、廈門等地演出，此次則是首度在港公演，由「宏光國樂團」演奏，嚴觀發指揮，盧亮輝本人也將專程由台來港出席音樂會。演出門票已開始在城市售票綱等發售，票價分HK$380、$320、$200元，學生、60歲或以上及殘疾人士等半價優惠。(HK$380元門票不設優惠)。