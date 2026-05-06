馬志威初任綜藝節目主持挑戰酒量 趣緻醉態幕前大公開

馬志威膽色過人，以有限酒量挑戰無限酒精，最近被Hoy 77邀請為全新綜藝節目「酒勻全亞洲」首任主持，穿梭港、澳不同酒吧，給一眾好酒之士推介及享受杯中佳釀，但首天開工的他，在連飲過十杯雞尾酒，不勝酒精下醺醉的完成首日拍攝，讓他留下充滿醉意浪漫的第一次主持經歷。

當大家都以為外表瀟灑的馬志威，定必是飲得之人，但實際上的他卻酒量甚淺，連他也要為自己澄清的笑說：「我想大家對我的誤解太深了，反派現得多，大家都誤以為我一定係好豪氣，並且一定好飲得，但其實並非如此，我開工首天便分別走訪了三間釀酒廠和酒吧，每間都飲了三個round的酒，總共喝了十二杯雞尾酒，才晚十點我已經進入面經耳赤，眼皮無力，醺醺欲睡的狀態，我相信這些真實畫面已被節目crew捕捉下來呈現觀眾眼前，令節目入面嘅我更添儍氣。」