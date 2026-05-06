方力申為紅館show激減10KG 新歌MV由愛妻操刀溫馨甜蜜畫面首曝光

方力申將在5月16日首踏紅館舞台，舉行一連兩場《方力申 Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》。開騷前夕，小方自資出歌《生活無小事》，找來Eric Kwok（郭偉亮）作曲、林若寧作詞。方力申表示與Eric Kwok相識多年，又曾一起主持節目，但音樂上卻是第一次合作。「一直很欣賞Eric，所以重拾歌手身份後，馬上找他合作，而他也知道這首歌對我重要，於是將自己最好的完全給我；與林若寧討論歌詞內容時，我比較希望與生活或愛情有關，最後就是如今的《生活無小事》，前半是大眾都會經歷的生活，後半是找到伴侶後的日子。」

正因為《生活無小事》與自身息息相關，小方在做歌時已打算在MV中加入生活片段，並由太太Maple（葉萱）及好友一起完成剪接。他說：「平日社交平台的片段都是由太太剪輯，所以這次也沒有太多困難，但所有畫面都要得到她的批准。有些她覺得自己不夠漂亮的畫面被否決，但我完全不覺得有問題，最後她說肖像權在她手上，所以繼續否決。」

MV中，除了有小方背Maple遊萬里長城的片段外，亦有二人在美國聖塔莫尼卡海灘求婚兼行禮的感動時刻。MV更將小方現在最幸福快樂的生活完整記錄，包括在美國與太太Maple結婚時，小方感動到流下男兒淚的珍貴畫面；亦有「老公老婆視覺」拍攝對方享受美食的甜蜜時刻。最溫馨的莫過於一家三口的日常。小方與太太在床上瘋狂錫女兒，和小方攬著太太，太太則輕輕抱女兒的片段，盡現三人世界的溫馨與愛意。小方表示：「Maple非常滿意這個作品，她現在最滿意的是創造了Isla，所以十分樂意擔任這次MV的剪接，因為有女兒在當中。」