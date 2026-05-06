IT狗2｜Lokman邂逅Gao互訴隊長心聲 岑珈其擴展多重宇宙 Never打破第四牆爆金句

ViuTV劇集《IT狗2.0》進入第二周，昨晚(5日)一集以「擴張scalability」為主題，除了繼續將「大台理論」發揚光大，亦進一步擴展岑珈其的「多重宇宙」，而陳瑞輝(Frankie)演的Never亦正式出招，並打破第四牆大爆金句，訴說角色在編劇創作下的曲折遭遇，「我哋嘅痛苦，就似你哋嘅娛樂」，同時又諷刺DEI(多元、平等、共融)文化下，創作自由被干預，無奈向「政治正確」潛規則低頭的現象。今集除了有梁雍婷客串演女權主義者、憑《破·地獄》獲金像獎最佳原創電影音樂並為此劇配樂的朱芸編，亦粉墨登場客串演律師顧問，還有COLLAR隊長沈貞巧(Gao)驚喜現身，她與MIRROR隊長楊樂文(Lokman)同場，訴說照顧一班兄弟姊妹的壓力，兩位隊長的浪漫邂逅，滿有弦外之音。

玩盡大台經典 今集講述阿信(凌文龍飾)受Lisa(蔣怡飾)啟示為打入東南亞市場，決意吞併PayPayEgg，收購談判過程因Cindy(張錦霞飾)是「大台理論」的教友，充滿拉鋸。Cindy向星之子Tony(楊樂文飾)告解，傾訴兩人身份對立的矛盾，身為掌門人的Tony安慰指教友不會因身份背景，受到差別對待，「喺呢個世界上，有一種愛係可以遮風、擋雨，幾多歲都唔會變改，就好似返到屋企咁溫暖，我哋都好鍾意返屋企係咪？」隨後更補上一句「Super」打氣。除了《愛·回家》主題曲與《超級無敵掌門人》口號。隨後，Cindy翻開《大台理論》的一頁，寫著「你今日贏嘅機會係零」就借用了2006年《賭城風雲》喬正初的金句，「大台理論」無處不在。

編劇出招 為觀眾製造娛樂 另外，Never成功開發遊戲「光Hunter」(Glory Hunter)，在發布會上慘被大茶飯基金會會長(馮勉恆飾)搶光環，呼應他創造遊戲的靈感，已為悲觀主義的Never帶來出師不利的打擊，向男B(陳湛文飾)和女B(余逸思飾)訴苦，「通常未搞掂嘅嘢打鑼打鼓，最後都係爛尾」，又懷疑自己活在虛擬現實裡，背後被超級電腦操控：「試吓幻想我哋就好似活喺ViuTV劇裡，背後有一堆編劇，將我哋編入唔同故事線，你哋冇諗過點過每日都要同女B鬧交？其實有啲咩好鬧，虛擬現實好可能有一班高智慧生物，好似觀眾咁睇住我哋，而我哋闖過每一關難關，就係佢哋嘅娛樂……」此時，國際女權組織SheIT的Emma(梁雍婷飾)派人邀請見面，Never心感不妙，「冇鋪墊嘅嘢突然出現，編劇要出招了……」繼而打破第四牆與觀眾對話：「我哋嘅痛苦，就似係你哋嘅娛樂。」

遭網絡水軍圍攻 無奈跪低 劇情發展是「光Hunter」女主角AVA的造型，被Emma直斥：「抨擊充滿父權意識，順性別異性戀父權直男幻想出來的產物。」當得知設計者是蒙玲(陳漢娜飾)，更指她「在男性視角底下，不知不覺間連自己都物化」，Emma指「光Hunter」故事角色不附合DEI多元共融的原則，「收陀地」式要求擔任DEI 顧問，Never和蒙玲起初不肯就範，就被網上「水軍」狠批充滿父權主義。面對投資者割席下，Never無奈「跪低」，被強行加入多元種族角色，更要將遊戲主角AVA大改造，顛覆傳統審美的造型，改成有大肚腩的女主角。劇情看似誇張，但也反映現實的荒謬，不少荷李活大製作在DEI原則下，處處小心翼翼，不能醜化少數族裔，甚至連白雪公主都找拉丁裔演員上陣，極盡諷刺。有網友直指劇情對照現實的「劍星Eve事件」，女主角被DEI組織圍攻而無以為繼。

矯枉過正症候群 另一方面，Tony憑著「大台理論」掌門人身份備受敬重，忙於聽弟兄姊妹告解，同時身兼PlayPlayDuck營運總監，質問為何竟從Cindy口中才得悉PlayPlayDuck欲收購PlayPlayEgg。雙重身份令Tony備受困擾，被Kenneth(岑珈其飾)押去「和解之家」接受心理輔導。岑珈其繼化身ViuTV劇集《教束》學生角色麥浩賢、《二月廿九》和《940920》角色巴西龜，《緣路山旮旯》角色邱志厚上身(指陳漢娜熟口熟面)後，進一步擴展多重宇宙，化身《和解在後》角色鍾信立，擔任「和解之家」的輔導義工，「撞樣」Kenneth的爆笑造型令Tony瞬間懷疑人生，更被確診「矯枉過正症候群」。Tony在「和解之家」偶遇焦慮症的Garie(沈貞巧飾)，為她拾回玩偶公仔的情節，恍如劇集《衝上雲霄》。Garie自言壓力大，「你就當我做大家姐，成日睇住班細妹，我真係就嚟頂唔順，所以先嚟睇心情輔導。」Tony暗忖：「突然講晒背景資料俾我知，唔通佢都鍾意睇大台？」接著回應Garie，「唔緊要，我都有好多弟兄姊妹，平時大大小小都要同我分享，所以好明白你呢種壓力。」兩人的對話呼應現實中MIRROR、COLLAR隊長身份，不言而喻。