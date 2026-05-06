李家鼎鬧爆泳漢力數N宗罪 大新抱鎖Facebook避風頭

施明（原名方寶儀）於今年3月21日因病離世，享年76歲。她的離世再度令外間關注李泳漢與泳豪不和，同時李家鼎亦多次接受《娛壹》訪問，多次隔空向李泳漢表示唔好搞咁多嘢，但李泳漢當老竇耳邊風。當日完成施明喪禮儀式之後，李泳漢表示整場喪禮的費用全由他一人支付重，對於媽咪的遺產分配，他就表示不適宜現在討論，更稱自己很擔心鼎爺，曾要求父親跟他同住，但遭鼎爺拒絕，期間更一度哽咽說：「我啱啱冇咗阿媽，唔想冇埋老竇，我會覺得好Lonely。」在傳媒面對完美演繹孝順仔的角色。

李泳漢多次向外間表示施明離世得很突然，自己也未能見到最後一面，因要處理媽媽的身後事，在施明離世後兩日才通知鼎爺，至於施明的妹夫鄧梓峰更是看報道才得知。鼎爺再透過《娛壹》公開交代有關自己想法，及力數大仔不是，揚言不想成為第二個「施明」，令大孖待他「百年歸老」後，有另一套說詞。鼎爺公開接示泳豪是他的執行人，將來所有事務，包括錢銀，租務均交由泳豪去處理。

對於泳漢稱在2日後才通知施明死訊，鼎爺斥大孖講大話，實情是10日後，在報道見街前一刻，才通知他。鼎爺表示大孖更在通知前，向他拿了一筆錢，未幾才告知施明離世，「我嬲到跳起」，並說：「佢話驚我接受唔到，所以『家下』先話俾我聽。我話有冇搞錯，呢啲早唔講，正X街，你係咪人呀！」相信這筆洗費便是泳漢對外聲稱是自己一人支付喪禮的錢。

由於早前鼎爺曾透露過去七、八年都供養大孖一家五口，月付5萬元，更炮轟大新抱Conny形容她「人無三尺高，肚裏三把刀」。在最新的訪問入面，鼎爺再指大孖及大新抱當其是人肉提款機，他說：「佢哋有時係點呢，今日3萬，過兩日就問攞4萬，再過幾日攞5萬。」、「佢講唔掂我就搵個老婆，老婆都講唔掂我，佢就死𦧲，佢搵個老母做扶手棍。佢好古惑，硬唔得就軟，一哭二鬧三上吊嗰啲。」他粗略估算大孖一家已花了二百多萬積蓄，而過去一直都是看在施明與孫兒份上，如今施明離開，他坦言大孖一家要自己搞掂，「我最愛嘅人都走咗，我仲理佢做乜。佢個仔都六歲，仲關我咩事……」並會終止為他們聘用的僱傭合約，「唔想再見佢哋……佢哋唔係人嚟。」