周吉佩廣州開騷預告全粵語歌單 以音樂延續「第三人生」

周吉佩（吉吉）過去兩年分別在香港以及澳門舉行了他的「第三人生」演唱會，獲得樂迷熱烈追捧，門票均迅速售罄。今年5月16日晚上7時正，他將帶著《延續．第三人生》演唱會，空降廣州正佳大劇院・尚梯館，與大灣區的樂迷們共赴一場跨越時光的音樂之約。
廣州不僅是吉吉的「半個家鄉」，今次還特意準備了全粵語歌單，期待到時與「親友們」一起大合唱。周吉佩《延續．第三人生》演唱會廣州站由「尚梯娛樂」主辦、「詩琳美容」冠名呈獻，今次演唱會以「時間、成長、重生」為核心主軸，將通過他親自挑選的歌曲，向大家娓娓道來這些年來的心路歷程。「第三人生代表年紀大了，仍可以追夢。這三年來，我學會了一件事，只要我還在唱，音樂就不會離開我。」吉吉用自身的經歷，為這次的演唱會主題做了一個最佳的詮釋。除了自身的堅持，他也感謝了一路以來對他不離不棄的粉絲。
大師張家誠擔任音樂總監
主辦方「尚梯娛樂」為了給樂迷帶來最頂級的觀演體驗，除了特別選址於廣州城市中軸線、交通極為便利的正佳大劇院，還將特別融入「尚梯館」獨家專屬的舞台配置，結合沉浸式的光影舞台設計與由音樂大師張家誠領銜的現場樂隊高規格編排，為這場「第三人生」的音樂盛事，打造出層次分明、全方位的視聽雙重共振體驗。
對於這次可以來到廣州開唱，周吉佩覺得很開心很興奮，因為他自己曾在廣州有過一段長時間的居住，所以這裡也被視作他的第二個家，他還透露到時會有很多親戚好友來現場支持。而廣州作為「第三人生」巡演的第三站，也是他在內地的首場演唱會，為了隆重其事，他這次特意調整了歌單，「知道廣州的朋友很喜歡聽廣東歌，以往我在演唱會上都會唱一些普通話歌，但這次我一整晚都會唱廣東歌。」訪問結束後，吉吉拿著結他，坐在「廣州正佳大劇院・尚梯館」的觀眾席上，預先感受演唱會當晚觀眾們在席上感覺，他一面輕彈著結他，一面滿載期待：「好期待在演唱會當天可以和大家一起大合唱，我對本次的歌單充滿信心，相信一定可以讓到場樂迷帶來驚喜。」一句輕輕的話語，卻不經意的流露了吉吉對樂迷的寵愛，對音樂的認真和執著。