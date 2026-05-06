周吉佩廣州開騷預告全粵語歌單 以音樂延續「第三人生」

周吉佩（吉吉）過去兩年分別在香港以及澳門舉行了他的「第三人生」演唱會，獲得樂迷熱烈追捧，門票均迅速售罄。今年5月16日晚上7時正，他將帶著《延續．第三人生》演唱會，空降廣州正佳大劇院・尚梯館，與大灣區的樂迷們共赴一場跨越時光的音樂之約。

廣州不僅是吉吉的「半個家鄉」，今次還特意準備了全粵語歌單，期待到時與「親友們」一起大合唱。周吉佩《延續．第三人生》演唱會廣州站由「尚梯娛樂」主辦、「詩琳美容」冠名呈獻，今次演唱會以「時間、成長、重生」為核心主軸，將通過他親自挑選的歌曲，向大家娓娓道來這些年來的心路歷程。「第三人生代表年紀大了，仍可以追夢。這三年來，我學會了一件事，只要我還在唱，音樂就不會離開我。」吉吉用自身的經歷，為這次的演唱會主題做了一個最佳的詮釋。除了自身的堅持，他也感謝了一路以來對他不離不棄的粉絲。