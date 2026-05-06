Jisoo@BLACKPINK借衫半年唔還點名 設計師稱已獲團隊回應

BLACKPINK成員Jisoo早前因親兄的家暴醜聞引發關注，她迅速與兄長劃清界線，最近又因為陷入借衫唔還的風波，令她被haters不停抨擊。時裝品牌Judassime創辦人、設計師Benjamin Bortmans在社交平台點名表示，他向Jisoo及其團隊借出多件價值不菲的服裝拍攝專輯封面，唯其中3件至今仍未歸還。

設計師指借出的服裝是去年的重要設計，Jisoo的團隊預計拍攝只需一至四個星期，但其後一直被告知拍攝延期，之後更出去聯絡。事件擾攘大半年，他指曾先後向團隊寄出發票、合約，甚至打算採取法律行動，但團隊仍未有任何回覆。由於他的個人品牌服裝騷舉行在即，他只好在帖文tag了Jisoo的帳號，點名說「Jisoo偷走我的衣服」、「請把我的東西還給我」，他直言被無視6個月是很可怕，質疑團隊未有尊重設計師。

事件曝光之後，引來勁大迴響，除了有其他設計師表示遇到相似的情況外，更有不少人鬧Jisoo及團隊，引爆罵戰。其後設計師再拍片，表示有必要澄清自己不是要攻擊Jisoo，標記她是因為所有相關文件、資料都有Jisoo的名字，盼能獲團隊正式回應。他表示已經收到團隊的回應，已安排人員到韓國取回服裝，相信事件會回到正軌。