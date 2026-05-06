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娛樂
出版：2026-May-06 19:35
更新：2026-May-06 19:35

李泳漢反駁李家鼎講法 稱老竇被李泳豪操控指細孖拎走340萬

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施明離世之後，李泳漢與李泳豪的不和再升級，李家鼎多次批評大仔不是。

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李家鼎透過《娛壹》公開表示自己不想成為第二個「施明」，令大孖待他「百年歸老」後，有另一套說詞。鼎爺公開接示泳豪是他的執行人，將來所有事務，包括錢銀，租務均交由泳豪去處理。他更力數大孖泳漢不是，指過去多年一直用金錢支援他們一家，前前後後給了二百多萬予大孖，自己看在施明及孫兒份上才會給予金錢，如今施明離世，他不會再向大孖支付金錢，並會終止他家中兩名傭人的合約。

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李泳漢在施明設靈當晚，與太太手拖手到場，面上的表情難以令人相信他經歷喪母之痛。

不過，李泳漢回覆傳媒表示鼎爺是被細佬泳豪操縱，他的版本則是把鼎爺對他及太太的指控套落泳豪身上，反指是鼎爺拿住一大堆銀行月結單，表示向泳豪找了300萬，戶口近乎零，甚至稱是泳豪拎完300萬之後，隔幾日再拎了40萬，自己是一毫子也沒有拎過，不停講錢的是李泳豪。他又指報道內容都不是鼎爺親口講，全都錯漏百出，更稱鼎爺在靈堂內曾當住親戚面承認所有說話都不是他所講，只有他所說的才是事實，又不停被指是貪錢的一個。

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李泳豪被大孖指「操控」鼎爺。

他又否認拿過父親200萬，指鼎爺的戶口一早已被人操控。他表示李泳豪兩公婆一直釀著要分身家，更找鼎爺做說客，要求施明賣樓，將套現出來的錢給予他們兩公婆組織家庭，但施明沒有答應，於是鼎爺再因應泳豪要求隔幾日上門講一次。他更在訪問中以「台灣婆」稱呼弟婦，指曾收到鼎爺慌張致電表示自己被泳豪及台灣婆操控，網上銀行戶口電話都被改，所以立即陪鼎爺去改戶口資料。

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李泳豪稱自己才是最不講錢的一個。

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李泳豪與太太跟李家鼎一同現身，在李泳漢眼中李家鼎被細佬及「台灣婆」操控。

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