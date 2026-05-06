DSE音樂科見林家謙《四月物語》做考題 本尊親解答案

近日中學文憑試（DSE）音樂科引用林家謙作品《四月物語》作為題目，問最後一段副歌點樣營造高潮。林家謙見到網民分享這條題目時，就留言道︰「填上「報dse 報dse 報dsE↗️ 考試」。今日他接受節目《1圈圈》訪問，公開分享他對此事的看法，並親解歌曲最後一段副歌如何營造高潮。 對於自己的作品成為考試題目，他大感意外，自己與考生一樣，也是在考試當天才得知此消息，並形容「感覺少少少怪 」。他直言：「我冇諗過自己啲歌會喺考題入邊出現，然後我又未至於覺得隻歌少咁多嘢要analyze，所以就少啲唔係好相信。」當被問及若身為考生會如何回答「《四月物語》最後一段副歌如何透過編曲、節奏、演繹方式營造高潮」這條題目時，林家謙說︰「嘩，咁難！首先個 marking sheme 唔喺我度，我冇得講 model answer，我冇得代表考評局去講啱唔啱。」

他隨後親自解畫，指出自己在創作歌曲時是憑感覺行事：「我寫嘅時候冇特別好計算地話呢個位一定要點樣做到呢個效果（高潮），反而嗰時冇諗咁多嘢。不過編曲就會諗technically點樣可以將啲嘢再提升。」他亦親自解構最後一段副歌中旋律的變化，為聽眾提供了第一身的創作視角。 對於今次被引用為考題，會否令他日後創作時「諗多一步」，林家謙直言：「唔會呀！我prefer 創作嘅時候就唔好諗咁多呢啲好technical 或者諗要加啲咩落去令到佢咁（有效果），始終我覺得創作都係以最純粹行先，會感動人啲。」他強調自己平日寫歌較少從技術性角度出發。主持亦提及有考生在社交平台表示「好感動」，林家謙亦親自留言回應，將歌曲前奏的幾個音填上「報dse 報dse 報dsE 考試」，並在節目中即場演繹。

談到甚麼答案能獲得他青睞，林家謙表示：「如果佢寫到一啲可能我自己都唔知嘅嘢，佢原來發覺呢個位有咁樣嘅twist， 或者有咁樣嘅處理係我自己都冇為意，咁我會覺得『唉，你諗多咗喇』。」他隨即再表示：「唔係，即係佢畀我更加analyze 得好。我嘅見解唔代表晒，亦都唔可以代表考局。」訪問最後，他衷心祝福所有考生都能獲得5**的佳績。