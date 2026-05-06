王嘉爾Jackson穿梭北美拉美開騷大功告成 成為首位巴西開騷亞洲歌手

王嘉爾(Jackson)在北美及拉丁美洲完成多場《MAGICMAN 2 世界巡迴演唱會2026–2027》。他創下華語藝人巡唱多項紀錄，成第一位里約熱內盧開個唱亞洲藝人，全球巿場號召力持續爆發 Jackson 將回歸亞洲強攻各大城巿。2023年，Jackson已成為首位在紐約Barclays Center開騷並實現全場滿座的華人歌手；時隔三年，2026年重返該場館開騷，依舊火速爆滿、座無虛席。Jackson在拉美市場的表現更為亮眼，墨西哥城的演出入場人數高達約2萬人，熱烈氛圍可見一斑。此次拉美巡唱幾乎清一色為本地觀眾，西語、葡語觀眾更全程跟唱，就連《GBAD》等主打作品亦能齊聲大合唱，足證Jackson的音樂已深入當地。

Jackson雖然忙著跑tour，但都經常在IG出po分享每站的演出點滴和感受，與粉絲互動。單是墨西哥城一站就出了兩個po，對這個地方情有獨鍾的Jackson，被瘋狂火熱的現場氣氛燒著，令他感覺墨西哥城的靈魂已經融入他的血液，他又感謝粉絲為他帶來靈感，還說當地樂迷與眾不同，致使他完全不覺得自己身處地球！

完成聖保羅及里約熱內盧兩場騷後，Jackson都在貼文中感謝觀眾給予他難忘的體驗，他亦趁機鼓勵粉絲，希望他們看完騷後有所得著，能夠帶走他所傳達的訊息，在紛擾的世界中，堅持做自己愛自己！出名錫粉絲的Jackson還派福利，分享自拍照、騷肌相，以及在巿內遊走、歎美食的片段，從Jackson的分享可見無論舞台上抑或舞台下，他都一樣enjoy！

這個全新世巡自2025年10月於泰國曼谷起跑，Jackson領軍走遍包括澳門、雅加達、吉隆坡、馬尼拉和東京，到2026年3至4月移師北美及拉丁美洲包括洛杉磯、奧克蘭、溫哥華、羅斯蒙特、紐約布魯克林、多倫多、墨西哥城、聖保羅、里約熱內盧和聖地牙哥共完成16站，用音樂逐步開拓屬於自己的世界版圖。