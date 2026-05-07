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娛樂
出版：2026-May-07 08:00
更新：2026-May-07 08:00

許志安紅館個唱拒騷肌：無乜人想睇 孖AK王智德跳唱感年輕10年 讚Jer聲線有個性

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許志安宣布加盟環球前高層黃劍濤旗下的「神燈娛樂」，近日頻頻曝光，先後亮相ViuTV與無綫的音樂節目，日前在ViuTV的CHILLCLUB頒獎禮，與MIRROR成員AK江𤒹生、王智德(Alton)和IdG Bubbles和偶像女生又跳又唱，狀態大勇。今日他宣布將於10月8至10日舉行3場《ON STAGE》個人演唱會，現身柴灣為演唱會拍宣傳海報，並安排傳媒探班。他受訪時表示，去年開始申通請紅館檔期，估不到一擊即中，「好似結婚嘅朋友，一撃即中好開心，懷胎10月開3場，好似3胞胎，好難得。」相隔11年再開個唱，適逢出道40周年，別具意義，問到可會加場時，他就表明場定檔期所限，僅開3場，「可能buget唔多，未必有上天下海嘅台，用心唱好每首歌係緊要。」

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774aabd3 c268 42b4 875f b73d74b577d0 07f55efb b7ac 43ca 84a8 7119f16e2115 A7df6abd ca5c 4dd3 967c 3f06b3b9f2e6 83155744 793e 42a3 89d8 b876991bad46 許志安 Sammi與老公許志安合唱《世紀末煙花》的場面，亦帶到澳門的觀眾面前。 Sammi與老公許志安合唱《世紀末煙花》的場面，亦帶到澳門的觀眾面前。 Sammi與老公許志安合唱《世紀末煙花》的場面，當然亦帶到澳門的觀眾面前。

回歸音樂初心

演唱會命名「ON STAGE 」，寄意許志安屬於舞台，站在台上發光發熱。去年與兄弟一齊開BIG FOUR演唱會，猶如為今年個唱熱身，今次個唱亦會沿用三面台，「想返到音樂初心，所以影poster頭頂只有一支光管，冇華麗嘅衣服，我只穿背心，但只要有聚焦能力，都可以發光發熱。」他自言幸好向來都有做運動和練跑，但仍要加緊操練身體，盼以最佳狀態示人。至於會否騷肌，他笑言：「我會盡力操fit自己，但唔會騷肌，我覺得冇乜人想睇。」他認為最重要是練歌排舞，不想再大解放，他笑言：「我記得以前演唱會試過，就咁除衫，背脊有紋身，而家拍凍……留返喺屋企算！」

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必會請嘉賓

他透露早前跟張衛健談起10月開騷，健仔指他不少合唱歌，叮囑他要請嘉賓，他聽後亦認為合理，預告必會請嘉賓，但場次有限，要僅慎考慮，「應該要有嘉賓，可能唔只一個，會搵好想請、好尊敬或好有意思的嘉賓，真係未諗到邊個，要好認真去諗rundown先。」上次太太鄭秀文(Sammi)開紅館騷，他以固定嘉賓形容合唱《世紀末煙花》，今次會否邀對方合唱？他答道：「個個都有機會，一定要好有回憶性。」至於可會擔任Sammi啟德演唱會嘉賓，他就知未收到邀請。

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驚訝AK、Alton一個鐘學識跳《翻騰》

談到早前跟AK和Alton合作，許志安開心認識新朋友，彼此交流睇戲聽歌等興趣，交換電話，相約看對方的演出。許志安回想排練的日子，「成個禮拜都好開心去排舞，開心咁返屋止沖涼，好開心再排舞，好專注做一件事。」談到對兩人的印象，他讚口不絕，「好有衝勁，好有禮貌，我跳過《翻騰》都要練個幾月，我見佢哋練一個鐘就識咗，令我年青咗，59歲變49歲。」對於外界反應不錯，獲年輕觀眾讚好跳得，許志安謙說，「我係將勤補拙，唔係跳得好，我係摶命。最緊要係化學作用，今次合作俾我好好嘅回憶，好大能量，每次上台準備同專注，都要好似佢哋一樣，嗰份心情同精神，因為而家舞台越來越少，所以要更珍惜同做好。」

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期待與Jer音樂crossover

另外，他將於6月KKBOX香港風雲榜聯乘Jer@MIRROR演出，他大讚Jer，「音樂造詣好好，佢把聲好有character，我啲歌可以同佢Syn到。所以嗰晚(CHILL CLUB)見到佢，都話佢首《迴光物語》好正，我有首歌可以jam，好期待今次音樂上的crossover。」他希望在音樂上的新火花，能作出融和合作。他表示與新生代歌手合作，令他更有動力去作新嘗試，「而家嘅歌手搵到自己特色，唱歌嘅才能同技巧好好，如果而家嘅歌手去參加我以前比賽，基本上我攞唔到獎，可能有internet，佢哋唱歌嘅技巧好犀利，佢哋聽好多歌，令佢哋音樂造詣好濶，所以一出道就好有自己風格，好難話邊個特別好，個個都有唔同風格同特點。」

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