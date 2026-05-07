Gen Z男團ZPOT成軍百日　第二首派台歌道盡少男暗戀心事

成軍百日的人氣Gen Z男團ZPOT，繼出道作《ZPOTLIGHT！》後，今日推出第二首派台歌《反話》，由 J.Arie作曲、 鍾說填詞、葉樹暉編曲、徐浩監製，陣容鼎盛！其中年紀最小的兩位成員林焯彥（Marcus）與關曉隆（Bosco），更邀得《全民造星VI》冠軍TELLER攜手合作，首度填寫Rap詞，我手寫我心，道盡Gen Z的少男心事！

隊長黎子琛（Alvin）親解新歌創作概念：「當我們遇上心儀對象時，可能會因為害羞，或者擔心被拒絕，因而改以反話去表達自己真實的感受，例如說出『我不愛你』這種違心說話，間接去表達自己的愛意！」而周德誠（Cow）直言初次聽到Demo時，已充滿粉紅泡泡：「這首歌令人一聽鍾情，無論是曲風與歌詞均充滿青春、夏日與戀愛的感覺。當我第一次聽到完整版的《反話》時，當下便覺得這首歌完全寫出一位少男面對心儀女生卻不敢講真心話，反而選擇講反話的曖昧情景，相當Sweet！」處男下海填寫Rap詞的Bosco說：「第一次收到Demo時，我跟Marcus分別譜寫自己負責的部份，但總覺得有所欠缺，所以馬上跟大師TELLER取經，聽聽他的看法，從而激發更多靈感！」Marcus續說：「由《造星VI》開始認識TELLER，友誼已建立了一段時間，自己第一次寫Rap詞當然要找他幫忙，TELLER的建議令我更易透過Rap詞表達出自己的真實感受，獲益良多！」