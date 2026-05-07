Jessica陳苡臻演企街入型入格 被何嘉莉街頭掌摑再肢解虐殺

由苗僑偉、岑麗香、陶大宇、周家怡、洪永城、朱晨麗、何嘉莉、陳嘉寶、譚旻萱等主演的犯罪懸疑劇《重案解密》，改編自香港過去15年來矚目全城的真實奇案，並以單元形式呈現，近日在無綫翡翠台黃金時段播出，變態情節與血腥場面，在網上引起熱議，劇情講到岑麗香飾演的女探員，在街頭撿獲一隻限量版大公仔，無意間發現內藏人頭，經調查後死者原來是她的同校師妹陳苡臻（Jessica）。

在劇中陳苡臻因欠下巨款，被迫企街賣身還債。探班當日，陳苡臻因為揀客，被債主何嘉莉發現，一怒之下衝上前大巴掌摑教訓，最後飾演何嘉莉丈夫的楊潮凱出現制止。