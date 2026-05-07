Jessica陳苡臻演企街入型入格 被何嘉莉街頭掌摑再肢解虐殺

由苗僑偉、岑麗香、陶大宇、周家怡、洪永城、朱晨麗、何嘉莉、陳嘉寶、譚旻萱等主演的犯罪懸疑劇《重案解密》，改編自香港過去15年來矚目全城的真實奇案，並以單元形式呈現，近日在無綫翡翠台黃金時段播出，變態情節與血腥場面，在網上引起熱議，劇情講到岑麗香飾演的女探員，在街頭撿獲一隻限量版大公仔，無意間發現內藏人頭，經調查後死者原來是她的同校師妹陳苡臻（Jessica）。
在劇中陳苡臻因欠下巨款，被迫企街賣身還債。探班當日，陳苡臻因為揀客，被債主何嘉莉發現，一怒之下衝上前大巴掌摑教訓，最後飾演何嘉莉丈夫的楊潮凱出現制止。
被打至面耳泛紅
為求逼真，導演蔡晶盛要求「真打」，但何嘉莉憐香惜玉，卻因為太輕手，被導演NG要求重拍。Jessica知道對方錫住自己，鏡頭後不斷鼓勵何嘉莉放膽出力打，最終前前後後拍了四、五次，導演才滿意收貨，Jessica的面頰和耳朵更被打至泛紅，令何嘉莉非常心痛。Jessica表示：「其實都唔係第一次，之前拍又摑又踢，嗰啲場面仲勁，我俾人虐殺嗰場，嘉莉姐姐要踢我落地、扯頭髮、吊起我，所以今日只係小兒科。」身旁的何嘉莉也認同：「因為真係驚，驚摑傷佢，不過後尾都知要大力啲，否則唔夠真實，上次拍虐殺場戲真係拍得好辛苦，我又著住一對好高嘅尖頭高踭鞋，有一吓我都企唔穩，差啲跣低。」
何嘉莉老公嗌驚
由初出道以清純形象加入樂壇，之後成為型格時尚達人，今次何嘉莉在《重案解密》中形象大反差，發現Jessica與自己丈夫楊潮凱有染，於是虐殺肢解小三Jessica，充滿血腥暴力的場面，不少網民坦言被何嘉莉的冷血變態角色嚇到。連何嘉莉現實中的老公都「讚」她恐怖，她笑說：「佢話我太恐怖，好變態，唔敢陪我睇第二次。（佢依家係唔係好怕得罪你？）我諗係！」Jessica貴為新生代女神，今次放下靚樣，在劇中被虐打至體無完膚，並謂：「當日拍咗十幾個鐘，因為動作場面，要就位，又有啲防護措拖要做，所以拍攝嘅時間都比較耐，希望觀眾睇嘅時候都會覺得好肉緊、好慘。」