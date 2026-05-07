朱孝天遭詐騙 重金買「紫水晶」 鑑定後為染色石英岩

藝人朱孝天近日在社交平台上大動作踢爆網購陷阱，揭露自己淪為「假珠寶」受害者的過程。糾紛源於他日前在某直播間睇中了一串由 108 顆「紫水晶」組成的飾物，當時直播主以精緻的燈光、充滿高級感的包裝，以及不斷強調具有「極高收藏價值」的專業話術，營造出稀有珍品的氛圍。在直播間熱烈情緒下，朱孝天不疑有他，決定砸下重金收購，想為自己的收藏再添一筆精品。
然而，擁有一定鑑賞能力的朱孝天在收到實品後，即察覺手感與色澤與天然水晶有異，並非真正紫水晶應有的靈氣與質感。他委託專業鑑定機構檢測，鑑定報告令他大為震驚：這串標榜高級的「紫水晶」，其真面目竟是極其廉價的「染色石英岩」。這類石材通常透過強酸洗淨、人工染色後再注膠拋光，以此模擬高級寶石顏色，市場價值難與天然紫水晶相比。
加工時添重金屬 或引致皮膚過敏
令朱孝天更為氣憤與擔憂的是，這種「偽造寶石」在加工過程中往往殘留大量化學藥劑與重金屬成分，對於長期配戴的人而言，可能引發嚴重的皮膚過敏，甚至造成更深層的身體損害。當他帶著鑑定報告找直播主，依據《消費者保護法》要求「假一賠三」的懲罰性賠償時，對方的態度極其惡劣。直播主利用法律灰色地帶辯解，聲稱自己在直播過程中「從未親口說出這是紫水晶」等字眼，拒絕履行法律賠償義務。直播主僅同意退還原款，並在朱孝天進一步追究時直接採取「封鎖帳號」的手段，徹底斷絕溝通。
朱孝天痛批現今許多直播主正精準利用消費者對專業知識的盲點，配合直播間特有的煽動氣氛誤導。他感嘆，這種遊走於法律邊緣的行為防不勝防，因此希望透過自己的案例提醒大眾：在進入熱鬧非凡的直播拍賣場時，切勿被煽動性的話牽著走，面對高價商品務必保持冷靜思考，以免以天價買到對健康有害的假貨，得不償失。
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