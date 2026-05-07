朱孝天遭詐騙 重金買「紫水晶」 鑑定後為染色石英岩

藝人朱孝天近日在社交平台上大動作踢爆網購陷阱，揭露自己淪為「假珠寶」受害者的過程。糾紛源於他日前在某直播間睇中了一串由 108 顆「紫水晶」組成的飾物，當時直播主以精緻的燈光、充滿高級感的包裝，以及不斷強調具有「極高收藏價值」的專業話術，營造出稀有珍品的氛圍。在直播間熱烈情緒下，朱孝天不疑有他，決定砸下重金收購，想為自己的收藏再添一筆精品。

然而，擁有一定鑑賞能力的朱孝天在收到實品後，即察覺手感與色澤與天然水晶有異，並非真正紫水晶應有的靈氣與質感。他委託專業鑑定機構檢測，鑑定報告令他大為震驚：這串標榜高級的「紫水晶」，其真面目竟是極其廉價的「染色石英岩」。這類石材通常透過強酸洗淨、人工染色後再注膠拋光，以此模擬高級寶石顏色，市場價值難與天然紫水晶相比。