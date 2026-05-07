方力申專訪｜談婚姻承諾：「我們」係要去到死一刻 幽默回應葉萱「出軌」論

入行25年，方力申(Alex)將於5月15及16日迎來首個紅館演唱會，有人認為太遲，有人認為未夠班，他卻道是「人生最好的時候」，就如個唱命名《方力申Perfect Moment 最佳時間演唱會2026》，「因為方家四口，父母和弟弟都健康，自己又開始組織家庭，希望人生第一次的紅館，會有親情元素。」

從戀愛腦到成家立室 距離個唱不足10日，方力申自資推出新歌《生活無小事》，由太太葉萱(Maple)與好友操刀合力剪接，首度公開絕密求婚、旅行和婚禮片段，sweet到爆。不過，小方早前接受am730訪問，就表明Maple已拒絕擔任嘉賓，觀眾期待的一家三口上台場面，只能以短片方式呈現。短片呼應個唱主題「完美時刻」，展現成長的不同階段，包括港隊游泳代表、歌手身份出道、戀愛及婚姻等，他更自爆曾經戀愛腦，「我唱過好多情歌，好多人話25歲前的男生都係被另一半食住，為女死為女亡，女死女還在等苦情金句，都會有這階段。另外亦有結婚、有小朋友、組織家庭階段，我特地找我兒時的珍貴片段，例穿底褲走來走去。」嘉賓方面，問到可會邀舊愛鄧麗欣同台合唱，他只透露是曾合作的好友，「有機會是熟悉面孔，總之香港人會有驚喜。」

「万刀甲」玩自嘲 從游泳健將到成為藝人，方力申曾被冠以「万刀甲」之名嘲諷沒有出頭天。早前，他索性玩自嘲推出歌曲《万刀甲》，他坦言：「我不是完全不介意，但被以前少介懷。這些都要親身經歷過才領悟，即使別人開導都好難，我認為自信不一定要做到很厲害，而是信自己能做到，對得起自己。」在大眾眼中，一線歌手才配踏紅館開騷，他卻認為，「我不需要去到一線也很開心，當然一線我更開心，但不代表現在不成功，我覺得最重要是每個人都找到平靜的心。」反正難控制別人質疑，不如調節自己心態，方力申惟有做好自己，每日吃24隻雞蛋修身10KG，閉關操肌練歌排舞，至少對得住自己和團隊。

驚嘆母親偉大 現年46歲的方力申去年情人節宣布與葉萱結婚，同年12月女兒Isla(方愛嘉)出世。方力申笑言最開心是方家兩老，一見B女即笑逐顏開。談到成為新手爸爸，方力申驚嘆母愛的偉大，「我以為自己做這行，撐得住眼瞓，原來我瞓唔夠4個鐘就起不了床，但母愛真係偉大，以前拍拖時，太太好瞓得，就像很多女生，可連續瞓10個鐘，但現在BB一叫，她就立刻彈起身，好厲害。」問到作為父親，對湊女有何貢獻時，他笑言，「可能較擅長引她笑，捕捉她笑的一刻，要好有耐性去捕捉，就像拍動物大遷徙，捕捉那一刻，影好多靚相。」說畢，臉上掛著幸福笑容，「曬女狂魔」果然名不虛傳。

相敬如賓互道謝 葉萱誕下Isla後，曾多謝方力申給她一個女兒。小方憶起當時情景，既搞笑又感動，兩夫妻突然相敬如賓，互相道謝，「我覺得好有趣，正常是男人多謝太太，這麼辛苦生小朋友，當然我也有多謝她，但沒想過她會親口多謝我，所以都好感動。曾有一段時間，她沒想過結婚生小朋友，而現在有這麼大轉變，結果出來是幸福快樂開心，所以她也很感動。」

結婚就不離婚 葉萱曾被韓國邪教洗腦及性侵，曾勇敢地透過紀錄片和自傳公開韓國攝理教教主的惡行，但身心留下的創傷不易磨滅。方力申明白太太需要時間重建信心，「我們結婚時已說過，結婚就不要離婚，因為她家人有很多婚姻不完整的情況，她父母也是，所以對婚姻好懷疑，記得當她選擇結婚時，曾跟我說：『就算你出軌，我都不會離婚！』因她不想家庭破碎，更何況已有小朋友。」新婚的他認為安全感需時間努力經營，面對太太的悲觀假設，小方幽默回應，「可能你出軌呢，為何誣衊我？」

婚姻是一輩子的課 婚姻，是從「我」變成「我們」的承諾，是一輩子的課堂。新婚的方力申坦言，「大家現在仍很年輕，面對的壓力不算大，但人生有很多高高低低，面對小朋友的成長、教小朋友的方式或讀書選擇，我們對小朋友的想法都可能會變，現在的初心是健康幸福快樂，但她長大後可能變虎媽、虎爸。另外，事業都會有考驗，萬一我事業不好，兩人如何相處？若家裡有財困，大家會否相依為命？同甘共苦？若年紀老了，會嫌我皺皮嗎？真是學一輩子的課堂。」驚訝他想得如此深入，小方答道：「我們，係要去到死一刻！」他坦言兩夫妻難免有爭吵，但已漸習慣彼此不同。

文：Grace攝：林俊源 化妝：Yen Lai 髮型：Kin Tam@ ILCoplo 服裝： @markfastasia