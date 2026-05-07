李居明將玄學知識普及化 電台節目《潮爆開運王》開播10周年迎來500集

由玄學大師李居明、江美儀及林寄韻主持的電台節目《潮爆開運王》，不經不覺啟播十周年，更迎來第500集特大誌慶。節目自2016年10月1日首播以來，從未間斷，成為本地極少數能橫跨十年、累積逾500集的長壽王牌節目，收聽率長期高踞前列，成績遠遠超乎當初想像。

當初李居明大師抱着「將玄學知識普及化，幫助大眾解決生活疑難」的初心開咪。十年間，他不僅以玄學角度拆解時事與世界大勢，李居明強調，風水命理並非迷信，而是一套有根有據、極具科學性的統計學。不少原本對此抱持懷疑的聽眾，亦逐漸轉為忠實支持者，節目已成為聽眾每星期熱切期待的「開運必備」。